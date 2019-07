Calendario Serie A 2019 2020:le 38 gare della stagione

Comunicazione ufficiale del Calendario Serie A 2019 2020: tutte le 38 gare della nuova stagione

Roma, lì 30 luglio 2019 – La Lega ha pubblicato il Calendario della Serie A stagione 2019 2020.

⚽ ⛹️‍♂️ 📅

La Lega Serie A ha pubblicato ieri sul proprio sito il Calendario della Serie A per la prossima stagione 2019/2020. Dunque, si partirà il 25 agosto 2019 mentre la fine del torneo è prevista per il 24 maggio 2020.

Nel redigere il Calendario 2019-2020 la Lega Serie A ha fissato alcuni criteri.

Sequenze di incontri in casa e in trasferta: i criteri

Prima di tutto non ci saranno più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone; dunque, lì dove ci saranno due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; mentre, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Roma e Lazio, ci sarà alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per: Genoa-Sampdoria, poi Inter-Milan; inoltre Juventus-Torino; infine Lazio-Roma.

In occasione della gara inaugurale di Euro2020 prevista il 18 maggio le Società SS Lazio ed AS Roma non avranno a disposizione lo Stadio Olimpico di Roma; duqnue, Lazio e Roma dovranno disputare entrambe in trasferta la 19ª di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19ª di andata.

I criteri per i singoli incontri

Nel corso della prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non saranno possibili incontri tra le Società: Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma; stessa regola anche per i derby cittadini di Genova, Milano, Roma e Torino. Inoltre gli incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse.

Mentre, le Società in Champions League non si incontrano tra di loro e non incontrano quelle in Europa League nelle giornate tra un turno di UEFA Europa League ed un turno successivo di UEFA Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

Segnalazioni dalle Società o dall’Osservatorio Nazionale delle manifestazioni sportive

Principali segnalazioni delle Società o dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno:

BOLOGNA: fuori casa il 25 agosto 2019 per indisponibilità dello stadio causata da lavori di adeguamento;

poi BRESCIA: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio a seguito di lavori di adeguamento;

inoltre FIORENTINA: fuori casa il 24 novembre 2019 per la concomitanza con Firenze Marathon, fuori casa il 5 aprile 2020 per la Firenze Half Marathon;

anche HELLAS VERONA: fuori casa il 10 novembre 2019 per concomitanza la Fiera dei cavalli, fuori casa il 16 febbraio 2020 per l’Half Marathon, fuori casa il 19 e 22 aprile 2020 per il Vinitaly;

nonché LECCE: fuori casa il 25 agosto 2019 per la concomitanza con la Festa Patronale;

mentre NAPOLI: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per lavori di adeguamento, fuori casa il 23 febbraio 2020 a causa della Napoli City Half Marathon;

infine SPAL: fuori casa il 29 settembre 2019 a causa dell’International Ferrara Marathon.

Calendario Serie A 2019 2020: subito il derby di Roma e Juventus-Napoli

Nel corso della 1° giornata di andata/ritorno tra le gare più tirate per le squadre di vertice ci sono: Fiorentina-Napoli e Sampdoria-Lazio.

Mentre nella 2° giornata di andata/ritorno spicca il derby Lazio-Roma oltre a Juventus-Napoli.

Invece, la 3° giornata di andata/ritorno vede il confronto Fiorentina-Juventus.

La 4° giornata di andata/ritorno è caratterizzata dal derby Milan-Inter e da Atalanta-Fiorentina.

Nel corso della 5° giornata di andata/ritorno sono presenti gli incontri Inter-Lazio e Roma-Atalanta.

Mentre nella 6° giornata di andata/ritorno gli incontri clou saranno: Milan-Fiorentina e Sampdoria-Inter.

Invece, la 7° giornata di andata/ritorno ha in programma Inter-Juventus.

Passando alla 8° giornata di andata/ritorno si evidenziano le gare: Lazio-Atalanta e Sampdoria-Roma.

Nel corso della 9° giornata di andata/ritorno tra le gare da seguire ci sono: Fiorentina-Lazio e Roma-Milan.

} ?> } ?> } ?>} ?>

Mentre nella 10° giornata di andata/ritorno spicca Napoli-Atalanta.

Invece, il calendario alla 11° giornata di andata/ritorno prevede ben 3 gare che possono fare la differenza: il derby Torino-Juventus, poi Milan-Lazio ed anche Roma-Napoli.

La 12° giornata di andata/ritorno è caratterizzata Juventus-Milan e da Sampdoria-Atalanta.

Nel corso della 13° giornata di andata/ritorno sono presenti gli incontri Atalanta-Juventus e Milan-Napoli.

Mentre nella 14° giornata di andata/ritorno non si notano incontri insidiosi per le squadre di vertice.

Invece, la 15° giornata di andata/ritorno ha in riserbo Inter-Roma e Lazio-Juventus.

Passando alla 16° giornata di andata/ritorno si evidenziano il derby Genoa-Sampdoria e Fiorentina-Inter.

La 17° giornata di andata/ritorno vede a confronto Atalanta-Milan, Fiorentina-Roma e Sampdoria-Juventus.

Lo sprint finale nella 18° giornata di andata/ritorno prevede Milan-Sampdoria e Napoli-Inter.

Infine la 19° giornata di andata/ritorno nasconde alcune insidie soprattutto per le gare: Inter-Atalanta, Lazio-Napoli e Roma-Juventus.

Calendario Serie A 2019 2020: turni infrasettimanali e soste

I turni infrasettimanali saranno:

mercoledì 25/09/2019;

poi mercoledì 30/10/2019;

inoltre mercoledì 22/04/2020.

Mentre le soste saranno:

domenica 08/09/2019 per gare squadre nazionali;

poi, domenica 13/10/2019 per gare squadre nazionali;

inoltre, domenica 17/11/2019 per gare squadre nazionali;

mentre, da domenica 29/12/2019 a domenica 05/01/2020 per festività;

infine, domenica 29/03/2020 per gare squadre nazionali.

Altre notizie di sport sulla pagina del sito.