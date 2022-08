Napoli-Juve Stabia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Mercoledì 24 agosto alle ore 18 allo stadio “Diego Armando Maradona” si disputerà l’amichevole Napoli-Juve Stabia, occasione per presentare i nuovi acquisti da parte della squadra partenopea e per mettere anche preziosi minuti sulle gambe in vista dell’importante e difficile trasferta di domenica 28 (ore 20.45) sul campo della Fiorentina.

Le “Vespe” invece, stanno ultimando la preparazione estiva in vista dell partenza del campionato di Serie C, che dovrebbe partire il primo weekend di settembre (calendario in programma venerdì 26 o sabato 27). Sono due i precedenti che risalgono alla stagione 2005-06 quando nel campionato di Serie C1 si registrò un successo casalingo ciascuno (1-0 al “San Paolo” e 3-1 al “Menti”).

Dove vedere Napoli-Juve Stabia in tv e streaming

Il derby campano Napoli-Juve Stabia sarà visibile su “Kiss Kiss Napoli TV” (canale 76 del digitale terrestre nella regione Campania), con telecronaca a cura di Carlo Alvino con interviste in esclusiva nel dopo partita. L’amichevole si potrà seguire anche in streaming gratuito sulla pagina ufficiale Facebook del Napoli.

2 ottobre 2005, Napoli-Juve Stabia 1-0: gli highlights