Albero del pane : il superfood che aiuta a combattere la fame nel mondo

L’albero del pane o meglio conosciuto come Jackfruit o Ulu è una pianta tropicale diffusa nel sud -est asiatico. Nella scienza è noto come ArtCarpus. La pianta è resistente ai cambiamenti climatici, molto facile da coltivare e produce una grande proprietà di frutti. Le sue origini sono legate alle tradizioni dei popoli caraibici e della Polinesia. La sua coltivazione produce un frutto simile al melone , dalla scorza verde e ruvida e con una polpa bianca molto farinosa. Il jackfruit ha innumerevoli utilizzi, sia in cucina che nella vita quotidiana. La buccia è ricca di proteine e può essere utilizzata come impasto per la costruzione di case o legno, mentre con la polpa si possono fare pani o dolci. Le sue fette vengono utilizzate anche come cibo al vapore o fritto. Per le sue qualità è stato ribattezzato superfood.

L’albero del pane: gli studi e la ricerca scientifica sulla pianta

Sono stati effettuati innumerevoli studi sull’Artcarpus. I suoi innumerevoli utilizzi, le proteine e le sue vitamine hanno stuzzicato l’attenzione di numerosi studiosi. Calcolando che l‘80% delle persone che soffrono la fame nel mondo risiedono nei paesi asiatici, la pianta potrebbe rappresentare una valida alternativa al contrasto della fame globale. Alcune organizzazioni ambientaliste ed ecologiste si sono impegnate nella diffusione e nella coltivazione dei semi del jackfruit. Impiantare molti alberi permetterebbe di sfamare un maggiore numero di persone nel mondo in maniera sostenibile. Grazie alla varietà nell’utilizzo, i frutti offrirebbero un cibo alternativo al pane, al mais, e alla farina. Considerati i dati drammatici sul futuro del consumo globale dei beni essenziali, il jackfruit potrebbe rappresentare certamente un superfood capace di salvare il pianeta.