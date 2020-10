News in breve del 2 ottobre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 2 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Tutte le news in breve del 2 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo

Cronaca dall’Italia in breve del 2 ottobre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 2499 nuovi casi in tutto il Paese (23 invece i decessi). Piemonte, Campania e Sicilia sono invece le regioni con indice di contagio Rt più alto. Intanto nel Lazio scatta l’obbligo di mascherina all’aperto già dal 3 ottobre.

Notizie di musica e spettacolo

Jazz Mi dal 22 ottobre all’1 novembre

Oltre 150 tra concerti ed eventi sparsi in tutta la città di Milano in oltre 100 location, il grande Jazz invaderà Milano per la quinta volta… Impossibile mancare!

9 ottobre a Scandiano (Re) concerto per “gli invisibili”

Doppio concerto con:

Vasco Brondi in “Talismani Per Tempi Incerti”

con la partecipazione speciale di:

Francesco Bianconi

Paolo Cognetti

Claudia Durastanti

Margherita Vicario

Massimo Zamboni

e

Tre Allegri Ragazzi Morti.

Apocalyptica: ventennale di “Cult”

Per celebrare il ventennale di “Cult” il gruppo ha infatti annunciato l’uscita di una nuova edizione in vinile bianco e blu (con un nuovo design) e del nuovo merchandising.

Trovate il tutto al seguente link: apocalyptica.merchcowboy.com

Lucia Manca: esce oggi “Ricorderai”, il nuovo singolo che anticipa il prossimo lavoro “Attese vol. 2”

Il singolo esce per Factory Flaws/Peermusic Italy ed è prodotto da Matilde Davoli.

Notizie di sport e scienza

28° Fiera dell’Elettronica e Mercatino a Montesilvano

Sabato 4 e domenica 5 ottobre al Pala Dean Martin di Montesilvano ci sarà la 28° Fiera dell’Elettronica e Mercatino. Decine di stand con elettronica da consumo e tanti altri settori di merci. Il tutto nel pieno rispetto delle norme anti covid-19.

La Fiorentina perde 1-2 con la Sampdoria

La Sampdoria conquista la prima vittoria del campionato grazie ai gol di Quagliarella e Verre durante quella che potrebbe essere stata l’ultima partita in viola di Chiesa.

Nazionale: nuove sedi per le partite contro Estonia e Polonia

La Nazionale di calcio maggiore giocherà infatti le partite contro Estonia e Polonia rispettivamente a Firenze e Reggio Emilia. Rimangono invariate invece le date (11 e 15 novembre).

Roland Garros: tre italiani negli ottavi di finale

Continua la marcia italiana nel torneo su terra battuta più prestigioso del mondo!

Lorenzo Sonego, Jannik Sinner e Martina Trevisan accedono infatti agli ottavi!

Non finiscono mai di stupire i nostri tennisti!

