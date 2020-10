News in breve del 23 ottobre 2020: cronaca di oggi

News in breve del 23 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Cronaca dall’Italia in breve del 23 ottobre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 19143 nuovi casi positivi in tutto il Paese (91 invece i decessi), 182032 invece i tamponi.

Leggera flessione per quanto riguarda invece il numero dei ricoveri in terapia intensiva (57 contro i 66 di ieri). Questi i dati diffusi dal Ministero della Salute.

Notizie culturali

Idles: annunciati gli opening act della data di Milano

Saranno Barbara, Girl Band, Porridge Radio e Witch Fever ad aprire il concerto degli Idles del 3 giugno 2021 al Fabrique di Milano.

Corey Taylor degli Slipknot è un grande fan del Marvel Universe

Lo ha rivelato la stessa star durante “This Week In Marvel” ammettendo anche che il suo personaggio preferito è l’Uomo Ragno.

Record Store Day: in arrivo vinili di Toto, Cheap Trick e Miles Davis

Usciranno il 24 ottobre i seguenti vinili: Toto “Live in Tokyo 1980”, Cheap Trick “Out to Get You! Out to Get You! Live 1977 Live 1977” e Miles Davis “Double Image”. Tre grandi dischi di generi totalmente diversi.

Notizie di sport e scienza

Pelè ha compiuto 80 anni

Quello che molti considerano il più grande calciatore di sempre ha compiuto 80 anni!

Auguri Edson Arantes Do Nascimento Pelè!

Sassuolo – Torino finisce in parità.

La partita finisce più precisamente 3-3 con reti di: 33’ Linetty, 26’ st Djuricic, 32’ st Belotti, 34’ st Lukic, 39’ st Chiriches, 40’ st Caputo.

Huawei: leggera flessione per il marchio cinese.

Le cause (dicono gli esperti) sono da ricercare nel covid -19 e del blocco da aprte degli USA.

