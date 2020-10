News in breve dell’8 ottobre 2020: cronaca di oggi

News in breve dell’8 ottobre 2020 dall’Italia e dal mondo.

Cronaca dall’Italia in breve dell’8 ottobre 2020

Situazione covid-19 in Italia

Oggi si registrano 4458 nuovi casi positivi in tutto il Paese (22 invece i decessi). 757 i casi registrati solo in Campania.

Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio finalmente liberi!

Lo ha annunciato Giuseppe Conte con il seguente tweet: “Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, rapiti in Africa tra il 2018 e il 2019, sono liberi e stanno rientrando in Italia! Grazie al nostro comparto di intelligence, in particolare all’Aise, e alla Farnesina @ItalyMFA per questo risultato”

Notizie di musica e spettacolo

Presentazione del libro “Niente di questo mondo ci risulta indifferente” a cura di Daniela Padoan

Mercoledi 14 ottobre 2020 dalle ore 18 alle 21 in diretta facebook dalle pagine di Sinistra Italiana Milano e Punto Rosso, Mario Agostinelli, Daniela Padoan e Guido Viale dell’Associazione Laudato Si presentano il libro “Niente di questo mondo ci risulta indifferente”.

Ne discutono con:

– Heinz Bierbaum (Presidente del Partito della Sinistra Europea);

– Luciana Castellina (Task Force Natura e Lavoro);

– Don Alberto Vitali (Responsabile pastorale dei migranti Diocesi di Milano);

– Rahel Sereke (Associazione Cambio Passo);

– Alexandra Geese (Parlamentare europea Verdi tedeschi);

– Nicola Fratoianni (Portavoce di Sinistra Italiana).

Presentano e coordinano Roberto Mapelli (Ass. Cult. Punto Rosso) e Bruno Casati (Centro Culturale “Concetto Marchesi”).

Organizzano: Associazione Culturale Punto Rosso, Centro Culturale “Concetto Marchesi”, Sinistra Italiana Milano.

Nell’occasione verrà presentato anche l’e-book “Attenti ai dinosauri! Spacciatori di una modernità che ci lascerebbe al XX secolo” a cura di Luciana Castellina.

The War On Drugs: il loro primo live album, ‘Live Drugs’, in uscita il 20 novembre 2020.

Il full lenght uscirà per la Super High Quality Records, etichetta di proprietà del cantante e frontman Adam Granduciel. Il preorder è già attivo all’indirizzo https://store.thewarondrugs.net/featured/

The Charlatans: Some Friendly compie trent’anni. In uscita i demo dell’album in formato digitale

L’album di debutto dei The Charlatans compie trent’anni. Per festeggiare al meglio l’anniversario il gruppo ha reso disponibile ai fan in formato digitale i demo del disco. Li trovate al seguente indirzzo: https://www.thecharlatans.net/products/some-friendly-demos-ep-digital-download

Mario Brunello suona Bach per L’Aquila 10 e 11 ottobre presso l’Auditorium del Parco

I concerti del celebre violoncellista inaugureranno la 75.ma stagione concertistica. Ogni giorno un programma diverso con due spettacoli consecutivi, il primo alle ore 16,30 ed il secondo alle ore 19.

Notizie di sport e scienza

Immuni: sono 7 milioni e 400 mila i download finora effettuati

Sta dando i frutti la campagna mediatica fortemente voluta dal governo. L’app Immuni ha superato infatti i 7 milioni e 400 mila download e darà certamente il suo prezioso contributo nell’arrestare la diffusione del covid-19.

Covid-19: positivi anche Gagliardini e Nainggolan dell’Inter

Positivi al covid-19 anche Gagliardini e Nainggolan dell’Inter. Intanto Ibrahimovic del Milan è in isolamento già da 14 giorni e continua ad essere positivo al virus.

Sport e salute SpA e Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport: firmato l’accordo

SpA e Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport hanno concluso un accordo finalizzando così un mutuo sostegno per la formazione delle persone. Lo sport trasmette infatti valori essenziali nella formazione di ogni individuo.

