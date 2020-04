Novità NieR Re[in]carnation e NieR: Replicant remake

Dopo il grande successo ottenuto con il gioco NieR:Automata, egregio continuo della saga di Nier:Gestalt, Square Enix ci delizia con succulente novità riguardanti il fascinoso e intricato mondo creato da Yoko Taro. Dunque, ecco a voi le novità su NieR Re[in]carnation e NieR: Replicant remake.

Novità NieR, un altro Remake per Square Enix?

Con l’avvento del decimo anniversario della saga di NieR ( continuo della saga di Drakengard ), e dato l’enorme successo ottenuto con le vendite del capitolo di nuova generazione NieR:Automata, Square Enix non sembra essersi posta troppi dubbi sull’idea di rilanciare un altro remake sul mercato. Come del resto sta accadendo in questi giorni, con l’uscita di Final Fantasy VII remake.

NieR:Replicant è il capitolo parallelo alla storia narrata in Nier:Gestalt, ma dal punto di vista del personaggio Nier. Il titolo non aveva mai messo piede al di fuori del Giappone prima d’ora, e credo bisogni ringraziare 2B (una dei protagonisti di Nier:Automata) se questa scelta è stata presa dalla casa produttrice. Non hanno dubbi a riguardo: questo remake farà innamorare nuovi fan e reinnamorare quelli vecchi.

Novità Nier: Replicant remake

Nier:Replicant remake non avrà solo un restyling in alta definizione. Il creatore Yoko Taro, assieme al produttore Yosuke Saito, hanno promesso una nuova esperienza visiva che sappia abbracciare le emozioni del brand alle esigenze dei player di nuova generazione. Dunque non solo ci aspetta una storia “nuova”, ma anche un nuovo modo di viverla. Le musiche vengono riprese in mano dal compositore Keiichi Okabe. La storia ve la lascio [ri]scoprire a voi, ma si tratterà di un RPG in terza persona. Sarà disponibile per PC, PS4 e XboxOne. Nessuna notizia al momento sulla trasposizione di questo capitolo su Nintendo Switch o Google Stadia.

NieR Re[in]carnation, l’azzardo di Yoko Taro

Se prima si poteva gioire della notizia per tutti gli amanti della saga, l’uscita di NieR Re[in]carnation ha lasciato non poco sbigottiti i fan. Ovviamente l’esaltazione è stata tanta, perfino per i fan appena avvicinatosi al franchise ( lo dimostrano le oltre 4 milioni di copie vendute ). Ma la scelta della piattaforma, sembra aver lasciato della perplessità. Difatti il nuovo capitolo ( che sembra ambientato ben prima degli eventi di Nier:Automata ) uscirà per dispositivi Mobile, sia Android che Apple Iphone.

Le promesse van mantenute..

Yoko Taro ha promesso che il gioco manterrà standard altissimi e fedeltà alla causa, e che la scelta del mobile non è ne casuale ne da mercato. A dimostrazione della promessa, poche ore fa è stato pubblicato il primo trailer gameplay. Un videocorto ma essenziale, che mostra la nuova piccola protagonista all’interno di rovine, accompagnata da un esserino volante. La mente dei fan viaggia più veloce delle notizie stesse, e molte sono le teorie su chi possa essere la fanciulla del video. Ma lasciamo perdere le teorie, e concentriamoci sul gameplay.

Grafica elevata per un gameplay che dovrebbe provenire da un sistema mobile, ma non potevamo aspettarci di meno da Yoko Taro e tutto lo staff che ha creato NieR:Automata. Aspettiamo le prossime notizie con ansia, intanto invito chi non conosceva i titoli citati di procurarsi Nier:Automata ed entrare a far parte della community, specie in questi periodi di quarantena!

State a casa, ma uscite con i mondi che i videogame vi offrono.

Fonte foto: Square Enix

