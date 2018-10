Offerte di lavoro: le migliori nel mese di ottobre 2018

Sei alla ricerca di un’offerta di lavoro interessante? Per il mese di ottobre ci sono diverse proposte ed opportunità.

C’è ancora chi si accontenta di lavori casuali e sottopagati, ma sul mercato occupazionale è possibile trovare una sistemazione dignitosa e, in linea, con le proprie competenze e aspirazioni professionali.

Pur consapevoli delle mille difficoltà che si possono incontrare nel processo di ricerca di una posizione lavorativa, passiamo in rassegna le migliori offerte di lavoro da valutare per il corrente mese di ottobre.

Lavorare in Banca: varie figure professionali

Per chi è alla ricerca di un lavoro stabile e ben retribuito, si aprono nuove possibilità nel settore bancario. Il gruppo bancario italiano UBI Banca (Unione di Banche Italiane Spa) ha infatti siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede nuove assunzioni, per un totale di 120 posti di lavoro, da realizzare entro il prossimo 2019. La ricerca del personale è indirizzata tanto a personale con comprovata esperienza nel settore quanto ai giovani, nell’ottica di favorire l’occupazione giovanile. I principali settori di impiego saranno principalmente quelli relativi all’ICT: Information Technology, Risk Management, Compliance e simili.

Unipol è alla ricerca di diplomati o di laureati, per lo più con formazione in ambito economico, finanziario, tecnico matematico, statistico. Al momento, ad esempio, sono disponibili nuove opportunità di lavoro in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto, e presso altre sedi sul territorio nazionale. I candidati selezionati possono lavorare in diverse aree aziendali: Assicurazioni, Banca, Information Technology.

Lavorare in Ryanair: nuove selezioni per gli Assistenti di volo

Ami lavorare nel settore dei trasporti aerei? Per ottobre la nota compagnia aerea Low-cost Ryanair assume Assistenti di volo con contratto iniziale di 3 anni.

I requisiti necessari per inoltrare la propria candidatura sono i seguenti:

essere maggiorenni;

altezza minima di 1,57 m, proporzionata col peso;

parlare eccellentemente almeno la lingua inglese;

buona forma fisica;

buone capacità visive (le lenti a contatto sono ammesse).

Le selezioni prevedono il superamento di un test in lingua inglese e un colloquio con i Responsabili delle Risorse Umane di Ryanair.

Ecco le prossime date di selezione per il mese di ottobre-novembre 2018:

Lazio – Roma, 9 ottobre 2018;

Campania – Napoli, 11 ottobre 2018;

Piemonte – Torino, 17 ottobre 2018;

Sardegna – Cagliari, 19 ottobre 2018

Lombardia – Milano e Bergamo, 23 ottobre 2018;

Toscana – Pisa, 25 ottobre 2018;

Sicilia – Palermo, 31 ottobre 2018;

Puglia – Bari, 7 novembre 2018;

Sicilia – Catania, 21 novembre 2018;

Abruzzo – Pescara, 28 novembre 2018.

Lavorare in Amazon: si selezionano magazzinieri

A Castel San Giovanni (PC), il gigante dell’E-Commerce Amazon, assume magazzinieri da impiegare presso il centro logistico.

I magazzinieri si occuperanno delle attività di ricezione, stoccaggio della merce, prelevamento e confezionamento degli ordini ricevuti dai clienti.

La selezione è aperta per tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

essere maggiorenni,

disponibilità a lavorare su turni ed effettuare straordinari, se necessario,

comprensione della lingua inglese scritta e parlata,

conoscenza degli strumenti informatici,

puntualità e precisione.

Per ulteriori informazioni e per candidarsi, cliccare qui.



