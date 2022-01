MILANO – Google seleziona personale per assunzioni e stage. Proprio così: in questo articolo vi spieghiamo quali sono le posizioni aperte in Italia. Si cerca soprattutto per la sede di Milano, ma anche per Roma. Gli interessati a candidarsi possono visitare la pagina del sito Internet di Google appositamente dedicata a ciò.

Google seleziona personale: le posizioni aperte in Italia

Questi i profili richiesti: Channel Account Manager, Security, Google Cloud – Roma, Milano; Data Analytics Sales Specialist – Milano; Government Affairs and Public Policy Manager (Italian) – Roma; Head of Business and Operations, Android Go-to-Market – Milano; Principal Security Architect, Google Cloud Sovereignty – Roma; Publisher Solutions Consultant, gTech – Milano; Retail Operations Manager – Milano; Sales Engineer, Smart Analytics, Google Cloud – Roma; Solutions Architect, Databases, Google Cloud – Milano.

Altre offerte di lavoro:

Bnl e Intesa San Paolo, le posizioni ricercate

Lavorare con Obi: le posizioni aperte

Concorsi alle Regioni Calabria e Lombardia: le informazioni

4 agenti di polizia locale a tempo indeterminato e parziale: il concorso

In Abruzzo assunzioni per 30 operatori di categoria C a tempo indeterminato

Selezione 78 geometri-periti industriali: pubblicato l’avviso

Concorsi per assumere infermieri all’Inps e all’Asst di Bergamo

Camera di Commercio Sondrio, bando per assistenti

In Basilicata si assumono 6 operatori vigili del fuoco

Regione Sicilia, 17mila assunzioni nel settore sanità