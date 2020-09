Oscar internazionale del cibo, premiato anche l’Abruzzo

L’eccellenza italiana si siede a tavola e vince all’Oscar internazionale del cibo; tra i vincitori infatti c’è Luca Finocchio di Tornareccio (Ch) e il suo miele d’acacia.

Il produrre abruzzese dunque conquista l’argento al Sofi Award di New York prestigioso concorso promosso dalla Speciality Food Association; unanimemente riconosciuto come Oscar Internazionale del Cibo assegnato a chi fa della qualità e dell’innovazione la sua bandiera.

Nella Grande Mela il pregiato miele di acacia abruzzese ha ottenuto l’argento nella sezione dolcificanti, sbaragliando di fatto una concorrenza agguerrita di tutto il mondo.

Un riconoscimento quindi che dà continuità a quelli ricevuti dall’azienda abruzzese a New York alle ultime annate della competizione: nel 2016 premiati il Cioccomiel e il miele di sulla; nel 2019 sempre quello di acacia.

Grande è la nostra soddisfazione per almeno due ragioni.

Da un lato, abbiamo ottenuto un riconoscimento che di fatto va al made in Italy, di cui siamo orgogliosi ambasciatori.

Dall’altro, l’autorevolezza del concorso ci permette di entrare in nuovi contesti gastronomici e nuovi mercati, differenziando il nostro prodotto dagli altri.

Se a tutto questo si aggiunge che il premio è assegnato in un anno così difficile, possiamo parlare di motivo di orgoglio che ripaga sforzi e caparbietà per questo lavoro che per noi è una missione.

Grazie di cuore alla giuria e agli organizzatori. E grazie al nostro partner Italian Products Usa che ha iscritto il nostro miele a partecipare.