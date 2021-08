Paolo Paganini (Rai Sport) duro contro la Lazio: “Non si infierisce mai sull’avversario, una questione di stile…”

Nell’anticipo della seconda giornata di campionato la Lazio ha sconfitto nettamente lo Spezia per 6-1, nonostante lo svantaggio al 3′, con i liguri rimasti in dieci uomini, a causa dell’espulsione comminata al difensore francese Amian per fallo da ultimo uomo su Felipe Anderson. E proprio su questa vicenda il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini (tifoso spezzino) ha pubblicato un tweet molto duro sulla squadra biancoceleste, reo secondo lui di aver infierito sugli avversari in inferiorità numerica: “Lazio squadra molto forte ma non si infierisce MAI sull’avversario in inferiorità numerica. È una questione di stile che non c’è!”

Ovviamente tanti i tifosi della Lazio che hanno risposto in maniera molto critica al giornalista di La Spezia, con quest’ultimo che ha risposto anche in maniera piccata ad alcuni commenti.

Paolo Paganini, il suo tweet