ROMA – Parte il nuovo digitale terrestre. Si comincia da oggi, 3 gennaio, con la risintonizzazione delle frequenze. Lo schema impostato dal Mise si concluderà entro il 30 giugno di quest’anno. Dal gennaio 2023 in tutto il Paese sarà fruibile esclusivamente lo standard DVBT-2. Pertanto chi non si sarà adeguato non potrà più vedere i vari canali televisivi.