Premio Ichnusa 2018 al via concorso per universitari

Premio Ichnusa 2018. Parte la IX edizione della competizione che permette agli studenti delle università sarde la possibilità di cimentarsi nella realizzazione di un progetto di marketing e valorizzazione del territorio nonché del marchio stesso. Inoltre, in palio vi è la possibilità di aggiudicarsi uno stage retribuito di 6 mesi all’interno del brand del birrificio Ichnusa.

I partecipanti verranno divisi in gruppi di lavoro e dovranno creare un progetto di marketing sul tema “Ichnusa per la Sardegna”. La data di scadenza per la presentazione del progetto è prevista per il 20 dicembre. A valutare i lavori saranno i responsabili marketing dell’azienda e una commissione di professori dell’Università. L’iniziativa è partita mercoledì 28 novembre con un seminario; due giorni presso l’università di Cagliari, con annessa possibilità per gli studenti partecipanti, circa un centinaio, di conseguire 3 crediti formativi. L’evento ha coinvolto la facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche e quella di Studi Umanistici.

Premio Ichnusa, le opportunità

Il Premio Ichnusa offre la possibilità di un confronto diretto con la realtà di Ichnusa, passando per la conoscenza del birrificio di Assemini, con un intervento del direttore Matteo Borocci e del mastro birraio Luigi Paciulli, a un approfondimento del marchio con Marco Garau, Brand Manager Ichnusa. Gli studenti partecipanti avranno quindi la possibilità di accrescere il proprio percorso formativo e di essere anche inseriti nel mondo del lavoro. Ricordiamo che sommariamente, in Sardegna il tasso di disoccupazione si attesta al 17%; l’isola si posiziona al quinto posto nella classifica italiana, facendo meglio solo di Calabria, Sicilia, Campania e Puglia.

Al termine dell’iniziativa, tra i primi tre gruppi classificati verrà scelto un giovane che avrà la possibilità di fare uno stage presso l’azienda con possibilità di inserimento futuro all’interno dell’azienda stessa. Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per scoprire chi saranno i vincitori del Premio Ichnusa 2018.