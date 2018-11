Ritorno al Futuro, la saga dei film di successo dovrebbe continuare?

Di recente i famosi magazine di fama internazionale“Hoollywood Reporter e Morning Consult” hanno effettuato un singolare sondaggio fra i giovani nordamericani. Le due riviste, infatti hanno posto svariate domande ad un campione di più di 2201 adulti statunitensi, su quale famoso lungometraggio dovrebbe tornare sugli schermi di tutto il mondo. Il franchise vincitore è risultato essere:” Ritorno al futuro“, la celebre saga dei film ideati da Robert Zemeckis e Bob Gale negli anni 80′. Nonostante, siano trascorsi ben più di 28 anni dall’uscita nelle sale del terzo capitolo della storia di Marty Mcfly e di Doc Brown, l’amore verso questo genere è ancora elevatissimo. Il 71% delle persone intervistate hanno affermato che vedrebbero nuovamente con piacere, il seguito delle avventure dei rocamboleschi personaggi, rispetto ad altre epopee del calibro di Toy Story, Indiana Jones, oppure Universal’s Jurassik Park, films che a loro tempi hanno sbancato tutti i box office anglofoni.

La trilogia più seguita

Ritorno al futuro è risultato essere nella sua interezza, la trilogia di film più stimata in assoluto. Più del 54% degli interpellati ha visto tutti e tre i lungometraggi, mentre solo il 47% del campione analizzato ha avuto interesse nel guardare Toy Story. Ma, il meno apprezzato è stato sicuramente il genere cinematografico di Indiana Jhones che seppur avuto più uscite sul grande schermo è stato scelto solo dal 36% dei selezionati.

Improbabile ritorno del film

Indubbiamente, i numeri dello studio effettuato dalle stimate riviste hanno testimoniato il duraturo amore verso Back to the future e il suo seguito delle fortunate rappresentazioni cinematografiche, ma è altrettanto improbabile comunque che queste preferenze avranno un seguito concreto sullo schermo. Lo stesso Robert Zemeckis ha di recente dichiarato, sulla rivista on line BadTaste.it, in occasione nell’uscita internazionale del trailer di “Benvenuti a Marwen” , la sua ultima pellicola, che non ci saranno mai più sequel nell’ avvincente saga del film con Micheal. j. Fox.



