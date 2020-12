REGGIO CALABRIA – Salvini ricorda Jole Santelli. La governatrice della Calabria, infatti, ieri (28 dicembre) avrebbe compiuto 52 anni, e proprio ieri a lei è stata intitolata la sede della Regione. Ecco che cosa ha scritto il leader della Lega sulla propria pagina Facebook:

“L’intitolazione a suo nome della sede della Regione è il regalo di tutti i calabresi. Per non dimenticare mai questa donna capace, onesta e coraggiosa che tanto ha dato e tanto avrebbe potuto ancora dare alla sua terra. Noi non la dimenticheremo. Un pensiero commosso, ciao Jole”.