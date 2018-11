Sanremo 2019: il toto-nomi degli artisti in gara, tra cui Irama e Riki

Claudio Baglioni è stato riconfermato al timone di Sanremo. Tra gli artisti in gara a Sanremo 2019, potrebbero essere confermati alcuni volti noti al grande pubblico di Canale 5, tra cui Riki e Irama. Loredana Bertè si sarebbe detta insofferente, nell’attesa di conoscere se verrà confermata o meno la sua partecipazione alla gara musicale del Festival della canzone italiana ovvero il Festival di Sanremo, che verrà trasmesso nei primi mesi del 2019.

Chi e le prime indiscrezioni su Sanremo 2019

Nei primi mesi del 2019, verrà trasmessa in diretta dal palco del Teatro Ariston dalla Liguria la nuova edizione del Festival di Sanremo: Sanremo 2019 verrà condotto da Claudio Baglioni e al momento non vi sono indiscrezioni circa i nomi dei co-conduttori. Secondo quanto ha riportato il nuovo numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini (giornalista ed opinionista televisivo), alcuni candidati che parteciperanno al Festival non vedono l’ora di sapere esito alla richiesta di partecipazione al festival.

Loredana Bertè vorrebbe poter non aspettare altro tempo, per scoprire se la sua canzone verrà ammessa o bocciata alla sfida della canzone italiana. La fonte di Alfonso Signorini, Chi, ha rivelato i nomi dei potenziali nuovi concorrenti al Festival: Giusy Ferreri, Paola Turci, Nek, Modà e/o Francesco Silvestri, Irama e Riki. Questi ultimi 2, ex-pupilli di Maria De Filippi e talenti di Amici di Maria De Filippi starebbero sfidandosi per aggiudicarsi la possibilità di partecipare al grande evento musicale dell’anno in arrivo.

Sanremo 2019 è in arrivo

Al momento non sappiamo se insieme al direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, figureranno o no delle terze figure. Sono in molti, tra i fedeli telespettatori della gara musicale, a dirsi desiderosi di vedere delle vallette figurare sul palco di Sanremo 2019.

Recentemente, i media hanno riportato la smentita della tanto rumoreggiata partecipazione di Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo alla nuova edizione del Festival.

Via



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di