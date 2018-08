Scossa di terremoto 5.2 a Montecilfone (CB) come negli altri casi.

Scossa di terremoto 5.2 a Montecilfone. Alle 20:20 la terra si è mossa generando una scossa di terremoto di magnitudo 5.2. L’epicentro ha come coordinate: latitudine 41.88, longitudine 14.88 (4 km a Sud Est di Montecilfone) ed una profondità di soli 9 km. E’ in corso la valutazione precisa della magnitudo che sembra essere abbassata a 5.1 .

E’ in corso un vero e proprio sciame sismico; al momento si contano 10 scosse di entità inferiore, tra il 2.0 ed il 3.0 .

Oltre che nelle zone limitrofe, la scossa di terremoto si è fatta sentire chiaramente anche in Abruzzo, Puglia e Campania. Naturalmente, come succede in questi casi, in molti si sono riversati in strada. I comuni più colpiti stanno allestendo le strutture più solide per accogliere gli abitanti.

Le comunicazioni relative alla scossa di terremoto a Montecilfone (CB)

La Protezione Civile fa sapere che sono già in corso le verifiche del caso.

#Terremoto 5.2 #Montecilfone (CB), al momento non sono pervenute richieste di soccorso, ne segnalazioni di crolli alle sale operative dei #vigilidelfuoco. Le squadre uscite in ricognizione hanno riscontrato per ora solo la caduta di alcuni cornicioni — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 16 agosto 2018

Gli abitanti della zona conoscono questa esperienza poiché:

l’altro ieri, 14/08, poco prima della mezzanotte si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4,7;

di magnitudo 4,7; appena 4 mesi fa si è verificata una scossa di terremoto forza 4,3 quasi con identico epicentro. Infatti il 25 Aprile alle ore 11:49 la scossa di terremoto ha avuto un epicentro alle coordinate: latitudine 41.88, longitudine 14.86 (3 km SE Montecilfone) ed una profondità di 29 km.

