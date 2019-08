Dal 13 agosto 4 terremoti di magnitudo superiore a 3

La terra torna a tremare nella settimana di ferragosto: dal 13 al 15 agosto 4 terremoti di magnitudo superiore al livello 3 della scala Richter

Roma, lì 16 agosto 2019 – Nonostante gli eventi sismici stiano diminuendo, dal 13 agosto si contano 4 terremoti sulla dorsale appenninica da Nord a Sud.

La magnitudo stima l’energia sprigionata da un terremoto nel punto della frattura della crosta terrestre, cioè all’ipocentro. Secondo le formule adottate per rilevate i terremoti, una magnitudo 4,0 è paragonabile all’esplosione nel raggio di 100 km di una piccola bomba atomica; infatti, è come se esplodessero 1000 tonnellate di tritolo, valore di molto inferiore alla bomba di Hiroshima (13.000 tonnellate).

Dal 13 agosto 4 terremoti, 3 sulla dorsale appenninica

Il giorno 13 agosto ha avuto origine il terremoto vicino a Borgo Val di Taro, in una zona montuosa a circa 1100 metri di altitudine; il 14 agosto, dopo 31 ore, un altro sisma, a circa 340 Km di distanza, vicino Cittareale (RI), ancora ad una altitudine di circa 1100 metri. Mentre ieri 15 agosto sono avvenuti 2 terremoti: il primo 5 ore dopo quello di Cittareale, a distanza di circa 560 Km (Condofuri), ad una altitudine di quasi 800 metri; invece il secondo quasi 18 ore dopo il precedente, a quasi 200 Km di distanza, in prossimità della costa ionica.

Vediamo più nello specifico, in ordine cronologico dal 13 agosto al 15 agosto, i 4 terremoti di magnitudo superiore al livello 3 della scala Richter.

Terremoto del 13-08-2019, ore 13:17, 5 km SE di Borgo Val di Taro (PR), magnitudo ML 3.9

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono: latitudine 44.46, poi longitudine 9.82, mentre la profondità è di soli 7 km.

Guardando la propagazione delle onde sismiche, nel bacino interessato dal terremoto si trovano i comuni di:

Borgo Val di Taro, 5 Km distanza, 6999 abitanti;

poi Pontremoli, 11 Km distanza, 7357 abitanti;

ed anche La Spezia, 40 Km distanza, 93959 abitanti;

inoltre Parma, 55 Km distanza, 192836 abitanti;

infine Genova, 70 Km distanza, 586655 abitanti.

L’energia sprigionata, misurata in 3,9 ML, non è considerata pericolosa e non ci sono notizie di danni o feriti.

Terremoto del 14-08-2019, ore 20:11, 4 km NE di Cittareale (RI), magnitudo ML 3.3

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono: latitudine 42.64, poi longitudine 13.2, mentre la profondità è di soli 13 km.

Guardando la propagazione delle onde sismiche, nel bacino interessato dal terremoto si trovano i comuni di:

Cittareale, 4 Km distanza, 482 abitanti;

poi Norcia, 19 Km distanza, 4957 abitanti;

ed anche L’Aquila, 36 Km distanza, 69753 abitanti;

inoltre Teramo, 42 Km distanza, 54892 abitanti;

infine Terni, 46 Km distanza, 111501 abitanti.

L’energia sprigionata, misurata in 3,3 ML, non è considerata pericolosa e non ci sono notizie di danni o feriti.

Terremoto del 15-08-2019, ore 01:26, 2 km NE Condofuri (RC), magnitudo ML 3.2

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono: latitudine 38.02, poi longitudine 15.88, mentre la profondità è di soli 10 km.

Guardando la propagazione delle onde sismiche, nel bacino interessato dal terremoto si trovano i comuni di:

Condofuri, 2 Km distanza, 5113 abitanti;

poi Montebello Ionico, 11 Km distanza, 6214 abitanti;

ed anche Melito di Porto Salvo, 13 Km distanza, 11355 abitanti;

inoltre Reggio di Calabria, 23 Km distanza, 183035 abitanti;

infine Messina, 34 Km distanza, 238439 abitanti.

L’energia sprigionata, misurata in 3,2 ML, non è considerata pericolosa e non ci sono notizie di danni o feriti.

Terremoto del 15-08-2019, ore 19:45, in prossimità della cosa ionica (CS), magnitudo ML 3.6

Le coordinate geografiche dell’epicentro sono: latitudine 39.65, poi longitudine 16.79, mentre la profondità è di soli 11 km.

Guardando la propagazione delle onde sismiche, nel bacino interessato dal terremoto si trovano i comuni di:

Crosia, 9 Km distanza, 9762 abitanti;

poi Rossano, 16 Km distanza, 36842 abitanti;

ed anche Caloveto, 16 Km distanza, 1263 abitanti;

inoltre Cosenza, 61 Km distanza, 67546 abitanti;

infine Crotone, 70 Km distanza, 62178 abitanti.

L’energia sprigionata, misurata in 3,2 ML, non è considerata pericolosa e non ci sono notizie di danni o feriti.

