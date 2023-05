Serie A Baseball: Risultati e Highlights della 5° Giornata

Condividi su:





L’entusiasmante campionato di Serie A Baseball prosegue con la 5° giornata, piena di emozioni e sorprese. Lo Spirulina Becagli Grosseto si fa strada verso il secondo posto, mentre il Senago si assicura un posto nella poule scudetto. Scopriamo insieme i dettagli e i protagonisti di questa giornata.

GIRONE B: Sultan Cervignano Vs. Palfinger Reggio Emilia

Nell’affascinante Friuli, Sultan Cervignano e Palfinger Reggio Emilia si affrontano per conquistare i posti validi per la prossima fase del torneo. La prima partita termina con una vittoria dei padroni di casa per 4-2. Un grande terzo attacco da 4 punti, aperto dal fuoricampo di Serra e chiuso dal doppio da due punti di Collado, è risultato decisivo. Reggio Emilia, nonostante abbia totalizzato 10 valide, non è riuscita ad andare oltre i due punti.

GIRONE C: Codogno Vs. Ciemme Oltretorrente

La serie tra Codogno e Ciemme Oltretorrente si conclude in parità. I lombardi vincono la prima partita per 4-3, grazie a un decisivo strappo tra il terzo e il quinto inning. L’Oltretorrente tenta una rimonta nell’ultimo inning, ma la difesa di casa prevale, regalando a Francesco Gabbari la vittoria personale con 5 riprese inviolate da rilievo. Nella seconda partita della giornata, l’Oltretorrente si impone con un convincente 9-4, sostenuto da una prestazione maiuscola del line-up parmense.

Protagonisti di spicco

In questa giornata, si sono distinti alcuni giocatori chiave come Manghi, Pomponi e Catellani, con impressionanti performance offensive. Sul monte, è stata dominante la figura di Torres, con ben 13 strikeout in 6 riprese lanciate.

GIRONE D: Spirulina Becagli Grosseto Vs. Nettuno 2

Il Spirulina Becagli Grosseto mostra la sua forza sul campo del Nettuno 2, conquistando due vittorie importantissime che avvicinano la squadra di Jairo Ramos al secondo posto, attualmente conteso con il Nettuno 1945. Gli highlights delle partite includono le valide di Herrera, Martini, Vaglio, Cianfriglia, Franceschelli, e Pizzoli.

Momenti salienti

Tra i momenti salienti, si distingue il tie-break della prima partita, deciso da un lancio pazzo di Taschini e il doppio gioco finale sulla battuta di Ludovisi. Nella seconda partita, invece, i grossetani si sono distinti grazie all’ottima prova del partente Noguera e del line-up, capace di colpire 16 valide totali.

GIRONE E: Il Tecnograniti Senago si conferma nella poule scudetto

La squadra di Senago è riuscita a mantenere una posizione di rilievo nella poule scudetto, nonostante una partita combattuta sul campo di Settimo Torinese. Il primo incontro ha visto i padroni di casa prendere il largo con 3 punti al secondo inning, grazie alle valide di Calvo e Salvatore. Nonostante una reazione dei lombardi con Leonesio e Boniardi, l’ottima chiusura in pedana di Salvatore ha fissato il risultato finale sul 7-3.

Nel secondo incontro, invece, il Tecnograniti Senago è riuscito a ribaltare il risultato, vincendo 7-2 grazie al grande lavoro di Bortolamai sul monte di lancio. Decisivi sono stati gli ultimi due attacchi dei lombardi, con Boniardi che ha avvicinato la squadra al pareggio e ben 6 segnature nell’ultimo attacco, nonostante le imprecisioni dei padroni di casa.

Risultati e classifiche della 5° giornata

I risultati della quinta giornata di Serie A di Baseball hanno visto diverse squadre primeggiare nei rispettivi gironi. Nella girone A, la partita tra il Padule Baseball e il Longbridge 2000 si è conclusa con un risultato di 2-6 e 3-6. Nel girone B, la sfida tra il New Black Panthers Ronchi e l’Itas Mutua Rovigo ha visto prevalere i primi con un punteggio di 12-5 e 8-3.

Nel girone C, la partita tra il Codogno ’67 e il Ciemme Oltretorrente si è conclusa in parità, con un risultato di 4-3 e 4-9. Nel girone D, il Spirulina Becagli Grosseto ha ottenuto una doppia vittoria contro il Nettuno2, con un punteggio di 2-3 e 4-11. Infine, nel girone E, la sfida tra il Settimo e il Tecnograniti Senago si è conclusa con un pareggio, con un punteggio di 7-3 e 2-7.

Per quanto riguarda le classifiche, la situazione è molto variegata nei diversi gironi. Nel girone A, Macerata e San Marino guidano con un rapporto di 8-0, seguiti da Poviglio e Athletics Bologna con un rapporto di 3-5. Nel girone B, Parma si conferma in testa con un rapporto di 10-0, seguita da Ronchi con un rapporto di 7-3. Nel girone C, la Fortitudo Bologna guida con un rapporto di 7-1, seguita da Godo con un rapporto di 7-3. Nel girone D, il Bsc Grosseto è in testa con un rapporto di 8-0, seguito da Nettuno 1945 e Bbc Grosseto. Infine, nel girone E, il Tecnograniti Senago mantiene la leadership con un rapporto di 8-2, seguito da Settimo Torinese con un rapporto di 7-3 e da Cagliari con un rapporto di 6-4.

Nel complesso, è stato un fine settimana di grande baseball, con partite combattute e risultati a volte sorprendenti. Gli allenatori delle squadre avranno sicuramente molto materiale su cui riflettere nei prossimi allenamenti.

Prossimi incontri

Per la prossima giornata, sono attesi incontri emozionanti e decisivi per le classifiche. Nel girone A, l’Athletics Bologna affronterà il Padule in una sfida che potrebbe cambiare le sorti del girone. Nel girone B, l’Itas Mutua Rovigo proverà a riscattarsi contro il New Black Panthers Ronchi. Nel girone C, ci sarà una sfida al vertice tra Fortitudo Bologna e Godo. Nel girone D, il Bsc Grosseto cercherà di mantenere la sua imbattibilità contro il Nettuno 1945. Infine, nel girone E, il Tecnograniti Senago avrà un duro compito contro il Cagliari, in una partita che potrebbe decidere la leadership del girone.

