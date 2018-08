Serie A, Coppa Italia e Uefa (Champion e Europa) sono i 3 tornei che impegneranno le principali squadre italiane (prima di tutto Juve, Roma e Napoli ma anche Inter, Milan, Lazio, Atalanta, Fiorentina).

Serie A, Coppa Italia e Uefa sono i 3 tornei che si incroceranno e quindi impegneranno le principali squadre italiane. Ma chi ha il calendario più favorevole? quindi chi alzerà al cielo un trofeo? prima di tutto Juve, Roma e Napoli, ma anche, Inter, Milan, Lazio, Atalanta, Fiorentina sono le squadre indiziate per aggiudicarsi un torneo.

Per quanto riguarda la Coppa Italia non è stata fatta alcuna proiezione di possibili vincitrici delle Semifinali e Finali; le squadre sono state considerate tutte come vincitrici quindi sono stati inseriti tutti i relativi incontri.

Di seguito le partite dei vari tornei elencate, naturalmente con diversi colori per facilitare la lettura, in ordine cronologico e per i periodi più impegnativi:

in nero gli incontri di Serie A,

poi in verde quelli di Coppa Italia ,

, in blu l’Europa League,

ed infine in rosso la Champion’s League .

Serie A, Coppa Italia e Uefa nel 2018

16/09/2018 Cagliari-Milan, Napoli-Fiorentina, Empoli-Lazio, Inter-Parma, Roma-Chievo, Spal-Atalanta, Juve-Sassuolo.

18-19/09/2018 Champion’s League fase a Gironi 1° giornata.

20/09/2018 Europa League fase a Gironi 1° giornata.

23/09/2018 Milan-Atalanta, Torino-Napoli, Lazio-Genoa, Samp-Inter, Fiorentina-Spal, Bologna-Roma, Frosinone-Juve.

30/09/2018 turno difficile con scontri importanti: Sassuolo-Milan, Juve-Napoli, naturalmente spicca il derby Roma-Lazio, Inter-Cagliari ed anche Fiorentina-Atalanta.

02-03/10/2018 Champion’s League fase a Gironi 2° giornata.

04/10/2018 Europa League fase a Gironi 2° giornata.

07/10/2018 Milan-Chievo, Napoli-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Spal-Inter, Empoli-Roma, Udinese-Juve, Atalanta-Samp.

21/10/2018 turno con il derby della madonnina Inter-Milan, ma anche con: Udinese-Napoli, Parma-Lazio, Fiorentina-Cagliari, Roma-Spal, Juve-Genoa, Chievo-Atalanta.

23-24/10/2018 Champion’s League fase a Gironi 3° giornata.

25/10/2018 Europa League fase a Gironi 3° giornata.

28/10/2018 Milan-Samp, ma sopratutto Napoli-Roma, Lazio-Inter, oltre a: Torino-Fiorentina, Empoli-Juve, Atalanta-Parma.

04/11/2018 Udinese-Milan, Napoli-Empoli, Lazio-Spal, Inter-Genoa, Fiorentina-Roma, Juve-Cagliari, Bologna-Atalanta.

06-07/11/2018 Champion’s League fase a Gironi 4° giornata.

08/11/2018 Europa League fase a Gironi 4° giornata.

11/11/2018 turno che vede come partita clou Milan-Juve, poi Genoa-Napoli, Sassuolo-Lazio, importante anche Atalanta-Inter, inoltre il programma prevede Frosinone-Fiorentina e Roma-Samp.

25/11/2018 Lazio-Milan, Napoli-Chievo, Inter-Frosinone, Bologna-Fiorentina, Udinese-Roma, Juve-Spal, Empoli-Atalanta.

27-28/11/2018 Champion’s League fase a Gironi 5° giornata.

29/11/2018 Europa League fase a Gironi 5° giornata.

02/12/2018 un turno importante con: Milan-Parma, Atalanta-Napoli, Chievo-Lazio ma soprattutto Roma-Inter ed anche Fiorentina-Juve.

09/12/2018 Milan-Torino, Napoli-Frosinone, Lazio-Samp, Juve-Inter, Sassuolo-Fiorentina, Cagliari-Roma, Udinese-Atalanta.

11-12/12/2018 Champion’s League fase a Gironi 6° giornata.

13/12/2018 Europa League fase a Gironi 6° giornata.

16/12/2018 Bologna-Milan, Cagliari-Napoli, rilevante anche Atalanta-Lazio, poi Inter-Udinese, Fiorentina-Empoli, Roma-Genoa ed ovviamente in primo piano il derby Torino-Juve.

Serie A, Coppa Italia e Uefa nel 2019

13/01/2019 con gli Ottavi di Finale inizieranno gli impegni di Coppa Italia per Milan, Napoli, Lazio, Inter, Fiorentina, Roma, Juve ed anche Atalanta; naturalmente tutte le suddette squadre sono favorite nei rispettivi incontri.

27/01/2019 turno cruciale con Milan-Napoli, Lazio-Juve, poi Torino-Inter, Chievo-Fiorentina ed importante anche Atalanta-Roma.

30/01/2019 nei Quarti di Finale presumibilmente dovrebbero incontrarsi Milan-Napoli, Lazio-Inter, poi Fiorentina-Roma ed infine Juve-Atalanta.

03/02/2019 Roma-Milan, Napoli-Samp, Frosinone-Lazio, Inter-Bologna, Udinese-Fiorentina, Juve-Parma, Cagliari-Atalanta.

06/02/2019 Semifinali di Coppa Italia. Una tra (Milan-Napoli) incontrerà una tra (Lazio-Inter), allo stesso modo chi avrà vinto (Fiorentina-Roma) incontrerà chi avrà vinto (Juve-Atalanta); quindi anche nelle semifinali potrebbe esserci il derby Milan-Inter.

10/02/2019 Milan-Cagliari, Fiorentina-Napoli, Lazio-Empoli, Parma-Inter, Chievo-Roma, Sassuolo-Juve, Atalanta-Spal.

12-13/02/2019 Champion’s League Ottavi andata.

14/02/2019 Europa League Sedicesimi andata.

17/02/2019 Atalanta-Milan, Napoli-Torino, Genoa-Lazio, Inter-Samp, Spal-Fiorentina, Roma-Bologna, Juve-Frosinone.

19-20/02/2019 Champion’s League Ottavi andata.

21/02/2019 Europa League Sedicesimi ritorno.

24/02/2019 Milan-Empoli, Parma-Napoli, Lazio-Udinese, Fiorentina-Inter, Frosinone-Roma, Bologna-Juve, Torino-Atalanta.

27/02/2019 ritorno di Coppa tra (Milan/Napoli) – (Lazio/Inter), (Fiorentina/Roma) – (Juve/Atalanta).

03/03/2019 uno dei turni cardine della Serie A con: Milan-Sassuolo, Napoli-Juve, Lazio-Roma, Cagliari-Inter, da seguire anche Atalanta-Fiorentina.

05-06/03/2019 Champion’s League Ottavi ritorno.

07/03/2019 Europa League Ottavi andata.

10/03/2019 Chievo-Milan, Sassuolo-Napoli, Fiorentina-Lazio, Inter-Spal, Roma-Empoli, Juve-Udinese, Samp-Atalanta.

12-13/03/2019 Champion’s League Ottavi ritorno.

14/03/2019 Europa League Ottavi ritorno.

17/03/2019 Milan-Inter, Napoli-Udinese, Lazio-Parma, Cagliari-Fiorentina, Spal-Roma, Genoa-Juve, Atalanta-Chievo.

Serie A, Coppa Italia e Uefa: si entra nel vivo iniziando con i Quarti europei poi la finale di Coppa Italia.

07/04/2019 incontro principale Juve-Milan, poi Napoli-Genoa, Lazio-Sassuolo, da seguire anche Inter-Atalanta, inoltre Fiorentina-Frosinone e Samp-Roma.

09-10/04/2019 Champion’s League Quarti andata.

11/04/2019 Europa League Quarti andata.

14/04/2019 Milan-Lazio, Chievo-Napoli, Frosinone-Inter, Fiorentina-Bologna, Roma-Udinese, Spal-Juve, Atalanta-Empoli.

16-17/04/2019 Champion’s League Quarti ritorno.

18/04/2019 Europa League Quarti ritorno.

20/04/2019 un’altro turno che potrebbe fare la differenza con: Parma-Milan, Napoli-Atalanta, Lazio-Chievo, ma soprattutto Inter-Roma e Juve-Fiorentina.

25/04/2019 Finale di Coppa Italia tra una del blocco Milan/Napoli/Lazio/Inter e la squadra che avrà la meglio tra Fiorentina/Roma/Juve/Atalanta.

28/04/2019 Torino-Milan, Frosinone-Napoli, Samp-Lazio, Inter-Juve, Fiorentina-Sassuolo, Roma-Cagliari, Atalanta-Udinese.

30/04-01/05/2019 Champion’s League Semifinali andata.

02/05/2019 Europa League Semifinali andata.

05/05/2019 Milan-Bologna, Napoli-Cagliari, rilevante Lazio-Atalanta, poi Udinese-Inter, Empoli-Fiorentina, Genoa-Roma, ma soprattutto è il turno del derby Juve-Torino.

07-08/05/2019 Champion’s League Semifinali ritorno.

09/05/2019 Europa League Semifinali ritorno.

12/05/2019 da non perdere Fiorentina-Milan, Spal-Napoli, Cagliari-Lazio, Inter-Chievo,ma soprattutto l’incontro clou Roma-Juve, Atalanta-Genoa.

26/05/2019 Spal-Milan, Bologna-Napoli, Torino-Lazio, Inter-Empoli, Fiorentina-Genoa, Roma-Parma, Samp-Juve, Atalanta-Sassuolo.

29/05/2019 Europa League Finale di Baku.

01/06/2019 Champion’s League Finale di Madrid.

Potrebbe interessarti anche il Calendario SerieA 2018 19.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di WebMagazine24

Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di