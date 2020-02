Nella mattina odierna è arrivata una notizia sicuramente sconvolgente per il tifo organizzato della Lazio. Il famoso gruppo ultras denominato “Irriducibili” infatti, si scioglierà definitivamente dopo la partita con il Bologna, in programma questo sabato alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Le voci di un possibile scioglimento del gruppo erano già iniziate a circolare tempo fa, con la morte dell’ex leader del gruppo Fabrizio Piscitelli. Gli “irriducibili” sono però andati avanti, fino alla decisione definitiva. Si scioglie il gruppo Ultras della Lazio, ora la notizia è ufficiale, tramite i canali social del gruppo. Ora, si evince dal comunicato, il nuovo gruppo prenderà il nome di “Ultras Lazio”.

Il comunicato ufficiale apre così: “Come per tutte le cose della vita, esiste un inizio e, inevitabilmente, una fine. C’è un tempo per tutto. Anche su quelle storie fantastiche, gloriose, prima o poi, cala il sipario. L’importante è averle vissute queste storie”. “Ci sarà una svolta epocale. Senza precedenti per la Nord. Per la prima volta in curva sarà presente soltanto uno striscione, dietro il quale si identificherà tutta la tifoseria laziale: Ultras Lazio. Con la stessa voglia di sempre, stesso entusiasmo, stessa adrenalina. E, soprattutto, con lo stesso spirito di quelli che eravamo, siamo e saremo”. Nel frattempo i tifosi laziali sono pronti a invare lo Stadio Olimpico. Sabato contro il Bologna sono previsti infatti oltre 40 mila tifosi. Inzaghi lo ha sempre detto: “Rivedere così tanti tifosi allo stadio è la mia vittoria più grande”. Missione riuscita, un po’ è anche merito suo. Il numero di spettatori è in crescendo in casa Lazio, figlio degli ottimi risultati sportivi e dell’amore per i colori biancocelesti sempre vivo. Il dato medio dei laziali presenti all’Olimpico segna 38.491, è il quinto migliore in Serie A. Meglio fanno Inter (65.800 tifosi di media), Milan (53.957), Roma (39.823) e Juventus (39.681).

