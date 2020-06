Dopo la brutta sconfitta in rimonta contro l’Atalanta di Gasperini, con un tre a due a favore dei padroni di casa, ecco che arriva una buona notizia per la Lazio di Simone Inzaghi. Il cub biancoceleste infatti, sembrerebbe essere ad un passo da un colpo di calciomercato in vista della prossima stagione. Il difensore albanese dell’Hellas Verona, Marash Kumbulla, è ad un passo dalla firma con il club laziale. La Lazio accelera per Kumbulla, per battere la concorrenza dei club rivali.

Inter e Lazio (con la Juve più indietro nella corsa al momento) si contendono Marash Kumbulla, forte difensore centrale classe 2000 dell’Hellas Verona tra le grandi rivelazioni di questo campionato. Mentre l’Inter nelle ultime settimane era arrivato a offrire sul piatto ben venticinque milioni per il difensore albanese, la Lazio sembrerebbe pronta a rilanciare, con un’offerta decisamente più vantaggiosa. Le cifre parlano infatti di 30 milioni, più 3 di bonus legati a vari obiettivi, tra cui la Champions League. La Lazio è infatti ad un passo dalla qualificazione matematica, e Kumbulla rappresenterebbe un ottimo rinforzo in vista della prossima stagione. Il pressing dell’Inter sul giocatore rimane però alto, tanto da costringere la Lazio ad accelerare per Kumbulla. Proprio a Roma è in corso un appuntamento con l’entourage del giocatore e dell’Hellas Verona. Il futuro di Kumbulla.

I rapporti tra il presidente della Lazio Lotito e quello del Verona Setti sono ottimi, un dettaglio che potrebbe fare la differenza per la buona riuscita dell’affare. Se la trattativa si prolungherà ancora a lungo, ciò potrebbe fare la differenza. Quale sarà il futuro del giocatore? Ovviamente la trattativa sarà influenzata dalla decisione del giocatore. Attualmente la meta preferità da Kumbulla sarebbe proprio la Lazio, dove troverebbe come Direttore Sportivo il connazionale Igli Tare. L’unica cosa certa è che il giocatore cambierà maglia.

