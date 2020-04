Nonostante quella della Lazio sia una delle migliori difese del campionato, la società è costantemente al lavoro per migliorare ancor di più il reparto difensivo. Mentre infatti il campionato è ancora fermo, in attesa di poter ripartire, la società biancoceleste sta lavorando sul mercato. L’obiettivo è quello di portare a Roma qualche tassello utile a migliorare la rosa per la prossima stagione. Lazio: proposto un difensore da Champions League. Arriverà a giocare la prossima stagione con la maglia dei biancocelesti?

Lazio: proposto un difensore da Champions

Il profilo su cui la Lazio e in particolar modo il suo dirigente sportivo Igli Tare, sta facendo un pensierino, è il difensore Jemerson. Il brasiliano infatti, è prossimo alla scadenza di contratto con il Monaco, e data la difficile situazione del club in classifica, non sarebbe motivato a rinnovare. Il suo profilo era già stato proposto ai biancocelesti, che sono però sempre stati spaventati dal prezzo del cartellino (attorno ai trenta milioni). Adesso che il giocatore si potrebbe liberare a parametro zero, la situazione sembrerebbe decisamente interessante.

L’affare Kumbulla

Nel mirino della Lazio per il reparto difensivo non c’è però solo Jemerson. A volersi allontantare dall’Hellas Verona nella prossima stagione è anche l’ottimo difensore Kumbulla, che insieme al suo agente sta valutando nuove opzioni. La sua preferenza sarebbe quella di rimanere in Serie A, e la Lazio è alla finestra, aspettando le sue mosse. Per portarlo a Roma però, servirebbe liberare uno “slot” in difesa: nel mirino delle cessioni ci sarebbe infatti uno tra Bastos e Patric. In caso (anche se difficile) di eventuale cessione di entrambi i giocatori, allora Igli Tare sarebbe autorizzato a trattare sia per Jemerson che per Kumbulla. Per ora però, la Lazio rimane in attesa di poter portare a termine una stagione che si stava rivelando davvero interessante.

