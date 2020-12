Il Verona sconfigge la Lazio all’Olimpico 1-2 e può continuare dunque a sognare l’Europa, il Torino invece perde anche contro l’Udinese. Il Crotone vince allo Scida lo scontro salvezza lo Spezia, trascinato da una doppietta dello scatenato Junior Messias.

Vittoria importante per il Crotone, sprofonda il Torino

Ad aprire il sabato di Serie A ci pensa la sfida tra le due neopromosse Crotone e Spezia, nella quale vincono i calabresi con un super 4-1. La apre dopo appena 7 minuti Junior Messias, la pareggia al 18^ lo Spezia con Diego Farias, ma nella ripresa la rimontano i rossoblù grazie alle reti di Reca, Eduardo Henrique e proprio allo scadere ancora di Junior Messias. Nella gara delle 18 delude ancora il Torino di Giampaolo e perde anche in casa contro l’Udinese. La sblocca al 24^ Pussetto, raddoppia al 54^ De Paul, poi la ribalta nel giro di un paio di minuti il Torino, grazie alle reti di Belotti e Bonazzoli. Al 69^ però Nestorowski regala la vittoria ai friulani, bravo a battere il portiere da posizione ravvicinata di interno destro. I granata scendono quindi al penultimo posto in classifica e nei prossimi giorni andranno in ritiro per cercare di ricompattarsi.

Il Verona sconfigge la Lazio e sogna l’Europa

Chiude il sabato di Serie A l’interessante sfida tra Lazio ed Hellas Verona, con i veneti vincenti allo Stadio Olimpico con un importante 1-2. Dopo un inizio di gara molto equilibrato e privo di grandi emozioni, la sbloccano gli ospiti proprio allo scadere del primo tempo. Ci pensa un autogol di Lazzari infatti a sbloccare il match, sfortunato nel deviare una gran conclusione al volo di Dimarco. Nella ripresa reagisce la Lazio e la pareggia al 56^, grazie ad un grandissima girata con il mancino di Felipe Caicedo. Al 67^ però Radu regala ingenuamente palla a Tameze, con il centrocampista abile a saltare il portiere, ad insaccarla e a regalare il successo ai suoi.

Fonte immagine: https://twitter.com/HellasVeronaFC/status/1337881758549860354/photo/4