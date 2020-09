Kumbulla a un passo dalla Roma, si complica il ritorno di Smalling

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Roma sarebbe a un passo da un talento molto importante e stiamo parlando di Marash Kumbulla. La svolta ci sarebbe stata nella serata di ieri, con un accordo vicinissimo tra i giallorossi e l’Hellas Verona per il trasferimento del centrale albanese nella Capitale.

Kumbulla a un passo dalla Roma, tutti i dettagli

Marash Kumbulla sembrerebbe davvero a un passo dalla Roma, con le due società vicine all’accordo per un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro. Una trattativa lampo quella dei giallorossi, pronti a battere la concorrenza di praticamente tutte le maggiori big della Serie A ed in particolare dei rivali cittadini della Lazio. Un’affare molto importante sicuramente dal punto di vista economico, con un’accelerazione dovuta anche alle difficoltà per il ritorno di Chris Smalling. Si attendono dunque novità nelle prossime ore, in maniera tale di avere anche maggiori dettagli sulla formula dell’affare.

Quale futuro adesso per Chris Smalling?

A livello numerico i giallorossi avranno comunque bisogno di almeno due centrali nuovi, vista anche la molto probabile uscita di Juan Jesus in direzione Genoa. La priorità della Roma è sempre stata rappresentata da Chris Smalling, ma questa improvvisa accelerazione per Kumbulla potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo Sky Sport infatti ci sarebbero state ulteriori complicazioni con il Manchester United per il ritorno dell’inglese e quindi l’affare sembrerebbe al momento in dubbio. Staremo a vedere quindi se le due trattative saranno collegate o meno, ma Smalling dal canto suo sta facendo il massimo per tornare nella Capitale. Il giocatore è al momento praticamente fuori rosa e nella giornata di ieri non ha neppure partecipato allo shooting del club.

Kumbulla a un passo della Roma, ma c’è anche l’opzione Izzo

Nel caso in cui dovesse naufragare la trattativa per Smalling, attenzione tuttavia anche all’opzione Armando Izzo, offerto da Mino Raiola nei giorni scorsi. La richiesta dei granata è però di 25 milioni di euro, ma l’inserimento di Cristante nella trattativa potrebbe stravolgere le carte in tavola. Vi segnaliamo in tal senso l’indiscrezione di Radio Kiss Kiss, secondo la quale il giocatore sarebbe davvero molto vicino ai giallorossi. Kumbulla è a un passo della Roma ma attenzione anche ad Izzo, per un Fonseca pronto a rivoluzionare il proprio pacchetto difensivo.

Fonte immagine: twitter.com