SKY o DAZN? Dove vedere il derby Roma-Lazio, streaming e diretta tv Serie A

Roma-Lazio, un derby per chiudere al meglio la stagione. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta contro l’Inter e cercano una vittoria per mantenere il settimo posto che significherebbe qualificazione alla prossima Conference League. La squadra di Simone Inzaghi è sesta in classifica e deve sperare quasi in un miracolo per rientrare nelle prime quattro. Il derby Roma-Lazio, valido per la trentasettesima giornata della Serie A 2020/21, si gioca sabato 15 maggio alle ore 20.45 nello stadio Olimpico di Roma. Nella partita d’andata successo senza storia dei biancocelesti per 3-0.

Le probabili formazioni di Roma-Lazio

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

DOVE VEDERE ROMA-LAZIO, STREAMING GRATIS DERBY DI ROMA E DIRETTA TV SKY O DAZN? NO ROJADIRECTA, NO TELEGRAM