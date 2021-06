Sogna! Teatro Film Festival, aperte le iscrizioni per la seconda edizione

Online il bando e aperte le iscrizioni per la seconda edizione del Sogna! Teatro Film Festival. L’evento si pone come trait d’union tra l’arte cinematografica e teatrale, è organizzato dall’associazione “L’Altro” e mira ad affermarsi come kermesse. Nasce dal desiderio e dalla necessità di creare uno spazio dove poter far esibire i giovani artisti emergenti provenienti dalle varie province della Campania e, soprattutto, per farli interfacciare con i talenti e i professionisti della scena nazionale ed internazionale che aderiranno al concorso.

L’edizione pilota è avvenuta il 28 giugno 2019 presso il Teatro C.A.T di Castellammare di Stabia. In tale occasione, oltre i vari talenti esordienti, sono stati premiati anche volti già noti al pubblico del piccolo e grande schermo, i quali hanno partecipato in serie televisive di successo e in film premiati alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Il festival, dopo quasi 2 anni di stasi a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è pronto a ripartire e ad offrire voce e spazio a tutti i cineasti e i teatranti. Per via di diversi motivi logistici prodotti dalla crisi pandemica, l’evento non si terrà dal vivo ma online in diretta Facebook e YouTube nel mese di settembre 2021. Tutte le opere finaliste verranno valutate da una giuria tecnica e potranno essere visionate sulla piattaforma live streaming.

Il tema che interessa il concorso è proprio il “Sogno”, interpretabile nelle sue svariate sfaccettature. Resta, nonostante ciò, la possibilità di far concorrere anche opere a tema libero. Tutti gli interessati potranno iscriversi entro e non oltre il 10/07/2021 alla sezione Cinema e/o alla sezione Teatro. Le modalità di partecipazione e le indicazioni per la realizzazione dei prodotti cinematografici e teatrali si possono consultare al seguente link: https://sognateatrofilmfes.wixsite.com/sognatff/regolamento

Nelle settimane a venire verranno comunicati i nomi dei professionisti del settore che presiederanno la giuria e dei volti noti del mondo del cinema e del teatro che saranno gli ospiti della serata di premiazione.

“Siamo dei sognatori. Crediamo che sia importante non smettere mai di sognare. Esaltiamo la potenza e la bellezza del sogno. Sarà per sempre nostro dovere morale aiutare i sognatori come noi ad inseguire i propri obiettivi. Ogni cortometraggio ed ogni esibizione teatrale è un sogno che diventa realtà”