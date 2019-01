Scossa di terremoto a L’Aquila oggi 01 Gennaio 2019 alle 19:37 di magnitudo 4,1 con epicentro nei pressi di Collelongo.

Scossa di terremoto a L’Aquila oggi 01 Gennaio 2019 alle 19:37 di magnitudo 4,1 con epicentro a 3 Km da Collelongo (L’Aquila). L’epicentro ha come coordinate: latitudine 41.88, longitudine 13.55 ed una profondità di 17 Km.

Oltre che nella zona dell’epicentro, la scossa di terremoto si è fatta sentire chiaramente anche sul resto del centro Italia.

Le distanze dalle località più vicine all’epicentro sono:

Collelongo , 1.233 abitanti, 3 Km;

, 1.233 abitanti, 3 Km; Trasacco , 6.246 abitanti, 9 Km;

, 6.246 abitanti, 9 Km; Sora , 26.144 abitanti, 16 Km;

, 26.144 abitanti, 16 Km; Avezzano , 42.515 abitanti, 20 Km;

, 42.515 abitanti, 20 Km; L’Aquila , 69.753 abitanti, 54 Km;

Pescara , 121.014 abitanti; 85 Km;

Roma, 2.864.731 abitanti, 88 Km.

Non si è registrato un evidente sciame sismico ma dopo la mezzanotte si era verificato un movimento tellurico di magnitudo 2,1 a Pescasseroli (PE). Naturalmente, come succede in questi casi, le persone, molte delle quali erano a tavola, hanno immediatamente abbandonato le abitazioni per andare in strada. I residenti della zona aquilana conoscono bene gli effetti disastrosi del terremoto e molti di loro vivono ancora in situazioni disagiate. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto per verificare eventuali danni a cose e persone. Al momento non si hanno notizie di vittime. Aggiorneremo i lettori su eventuali ulteriori sviluppi.

Scossa di terremoto a L’Aquila oggi 01 Gennaio 2019 alle 19:37 di magnitudo 4,1: le notizie

Potrebbe interessarti anche il Terremoto a Palermo 13 Dicembre 2018 od altre notizie di ambiente nella pagina del sito.