Scossa di terremoto a Catania oggi 06 Ottobre 2018 alle 02:34 di magnitudo 4,6 con epicentro a Biancavilla.

Scossa di terremoto a Catania oggi 06 Ottobre 2018 alle 02:34 di magnitudo 4,6 con epicentro 23 Km Nord Ovest di Catania a Biancavilla. Erano passate da qualche secondo le 02:34 quando si è avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 4,6. L’epicentro ha come coordinate: latitudine 37.63, longitudine 14.88 (23 Km a Nord Ovest di Catania a Biancavilla) ed una profondità di soli 6 Km.

Le distanze dalle località più vicine all’epicentro sono:

Biancavilla , 24.000 abitanti, 1 Km;

, 24.000 abitanti, 1 Km; Belpasso , 28.000 abitanti, 10 Km;

, 28.000 abitanti, 10 Km; Bronte , 19.000 abitanti, 18 Km;

, 19.000 abitanti, 18 Km; Gravina di Catania , 26.000 abitanti, 18 Km;

, 26.000 abitanti, 18 Km; Catania, 315.000 abitanti, 23 Km.

Oltre che nella zona dell’epicentro, la scossa di terremoto si è fatta sentire chiaramente sulla costa di Catania. Si è registrato uno sciame sismico quindi la scossa di terremoto è stata seguita da altri movimenti tellurici di potenza inferiore. Naturalmente, come succede in questi casi, le persone, molte delle quali erano a letto, hanno immediatamente abbandonato le abitazioni per andare in strada. Scene di panico e disperazione si sono ripetute in molte città.

Scossa di terremoto a Catania oggi 06 Ottobre 2018 alle 02:34 di magnitudo 4,6: le notizie

Le prime immagini degli interventi dei @emergenzavvf vigili del fuoco nelle zone del #terremoto in provincia di Catania. Sulla nostra pagina web le notizie aggiornate

https://t.co/IHknGGXswF pic.twitter.com/e8hGSJwghv — TGR Rai Sicilia (@TgrSicilia) 6 ottobre 2018

Scosse di #terremoto scuotono Catania e la Sicilia orientale. La più forte di intensità 4.6. Pochi danni, qualche crollo, ma per gli abitanti dell’area è stata una notte di paura.

Tra poco nel #Tg2 delle 13 pic.twitter.com/ivcQG0bE7o — Tg2 (@tg2rai) 6 ottobre 2018

