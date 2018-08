A preoccupare i residenti e vacanzieri in Italia, nelle ultime ore, è la notizia di una nuova scossa di terremoto, con epicentro in Molise, registratasi ieri sera, intorno alle ore 20:19 circa. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni italiane, specialmente nelle città di Napoli e Roma, così com’è stato riportato dall’agenzia giornalistica ANSA.

Il terremoto che terrorizza: la reazione dei residenti al Centro-Sud

Durante e dopo la scossa di magnitudo 5.1 registratasi in Molise, in molti, tra i residenti al Centro e Sud Italia, hanno deciso di lasciare le proprie case e riversarsi in strada. In maniera molto significativa, la scossa è stata avvertita a Roma, nella città di Napoli, così come nell’entroterra vesuviano, ma anche nelle zone interne dell’Avellinese e del Sannio.

Nel capoluogo partenopeo (Napoli), il sisma è stato percepito in maniera intensa, sia ai piani alti che ai piani bassi degli edifici.

La terra continua a tremare: il parere di un esperto

All’alba di oggi, la terra ha tremato anche nelle Marche, secondo quanto è stato riportato da ‘Repubblica’: una scossa di magnitudo 2.6 si è registrata intorno alle ore 06:12, sulla Costa Marchigiana Anconetana (Ancona), con epicentro a 9 chilometri da Ancona. ”Ci aspettiamo nuove scosse, la situazione è preoccupante”, è l’allarme lanciato da Domenico Angelone del Consiglio nazionale geologi, il quale denuncia che ”in Italia si fa poca prevenzione”.

