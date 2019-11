Terremoto in Francia. Scossa di magnitudo 5.4

Il BCSF ha registrato un forte terremoto in Francia meridionale

Stamani, intorno alle ore 12, è stato registrato un terremoto in Francia. L’ufficio sismologico centrale francese (BCSF) ha reso noto che si è verificata una scossa di magnitudo 5.4 (scala Richter) a 10 km di profndità e che l’epicentro è tra Montpellier e Lione, nei pressi di Privas.

Terremoto in Francia. Sono almeno 4 i feriti, di cui uno in gravi condizioni

Fino ad ora ci sono almeno 4 feriti, di cui uno in gravi condizioni; un’uomo si è ferito in seguito ad una caduta da un’impalcatura ed è stato portato d’urgenza in ospedale. Molte persone, in preda al panico, hanno abbandonato le abitazioni e i posti di lavoro. I vigili del fuoco di Vaucluse hanno ricevuto una cinquantina di chiamate, principalmente dai comuni situati nel nord del dipartimento, tra cui Bolle’ne e Valre’as.

Tanta paura ma, fortunatamente, pochi danni

Secondo un giornalista dell’AFP, il tremore si è fatto sentire in una vasta area della Francia meridionale, nella Drome, a Lione nel Nord e fino a Montpellier nel Sud. “La Terra ha tremato a Montelimar“, ha riferito il sindaco della città, Franck Reynier. “Non ci sarebbero stati danni. Non è stato necessario alcun intervento antincendio“, ha aggiunto, invitando la popolazione a non sovraccaricare i servizi di chiamata di emergenza. “Vi terremo informati man mano che procediamo“, ha concluso. Il prefetto chiede agli abitanti di Le Teil, una località particolarmente colpita, di “rimanere fuori dalle case per il momento“.

La prefettura della Drome, un dipartimento confinante, ha dichiarato in un comunicato stampa che non ci sono danni rilevanti.

Scossa avvertita anche in Italia

Seppur in modo lieve diversi abitanti hanno avvertito l’evento sismico anche in Piemonte e Liguria: a Torino, Cuneo, Pinerolo, Sanremo, Carmagnola, Chivasso, Ciriè e in molte altre località del Nord/Ovest.