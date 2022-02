Turris-Foggia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Questa sera alle ore 21 allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco (Napoli), si disputerà il match Turris-Foggia, recupero della 22.a giornata del campionato di Serie C (girone C) che vede in classifica le due squadre all’ottavo posto con 39 punti.

Sono quattro i precedenti al “Liguori” con i Satanelli avanti per 3-1 (nessun pareggio); l’arbitro della sfida sarà Roberto Lovison della sezione A.I.A. di Padova, coadiuvato dagli assistenti Mattia Bartolomucci di Ciampino (Roma) e Roberto Allocco di Bra (Cuneo), Quarto Ufficiale Daniele Rutella di Enna.

Turris-Foggia, probabili formazioni

TURRIS (3-4-3): Perina; Loreto, Di Nunzio, Sbraga; Ghislandi, Tascone, Franco, Zanoni; Giannone, Santaniello, Leonetti.

FOGGIA (4-3-3): Dalmasso; Nicolao, Sciacca, Di Pasquale, Rizzo; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio.

Dove vedere Turris-Foggia in tv e streaming

Il match di campionato tra Turris-Foggia, sarà trasmesso in diretta streaming da Eleven Sports, la TV online che si è assicurata anche per questa stagione i diritti per le gare di Serie C (playoff e playout compresi). Per seguire la gara bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento, ovvero quello mensile a 7,99 euro, oppure quello annuale a 69,99 euro.

Per quanto riguarda il canale in chiaro del digitale terrestre Antenna Sud (ch.13 in Puglia e Basilicata), ancora non è stato ufficializzato l’incontro che andrà in onda: vi faremo sapere appena ci saranno novità.

