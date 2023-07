Dove vedere Udinese-Union Berlino, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv SKY o DAZN? Amichevole

Condividi su:





Sabato 29 luglio, alle ore 15.30, al “Dolomiten Stadium” di Lienz in Austria, si disputerà il match amichevole Udinese-Union Berlino. Prima di scoprire dove vedere Udinese-Union Berlino in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I friulani del tecnico Andrea Sottil nella quinta amichevole del proprio precampionato affrontano i tedeschi dell’Union Berlino. In queste amichevoli estive l’Udinese ha battuto Rappresentativa Carnica (15-0), Klagenfurt (5-1) e Pafos (2-0) e ha perso contro il Lipsia (1-2).

Udinese-Union Berlino, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Masina: Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Beto. All. Sottil.

UNION BERLINO: –

Dove vedere Udinese-Union Berlino, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match amichevole Udinese-Union Berlino, sarà trasmesso in diretta tv su TV12, canale che è possibile vedere al canale 12 del digitale terrestre per gli abitanti del Friuli Venezia Giulia. Questo match non sarà visibile in streaming.

