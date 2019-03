Una via per Freddie Mercury: novità in Italia

Una via per Freddie Mercury: un successo senza tempo

Una via per Freddie Mercury. Considerando il successo che stanno avendo i Queen nell’ultimo periodo, c’è da aspettarsi davvero di tutto.

A quanto pare dopo l’uscita del film “Bohemian Rhapsody”, che agli Oscar 2019 ha riscontrato un successo strepitoso, adesso c’è un forte fermento nei riguardi della band.

Allo stesso modo, è aumentata la curiosità anche nei confronti di quello che è stato l’attore che ha interpretato l’ineguagliabile Freddie Rami Malek, il quale infatti ha vinto l’Oscar come migliore attore.

Ad ogni modo pare che sia in atto una sorta di “epidemia Queen”, che sta colpendo anche quelli che non erano fan. Da quando sta accadendo tutto questo, sono venute alla luce situazioni eccezionali, e infatti…

Una via per Freddie Mercury: l’Emilia Romagna che stupisce

Come conseguenza dell’epidemia Queen di cui sopra, la regione Emilia Romagna ha pensato di fare qualcosa di molto interessante.

A quanto pare infatti, in seguito ad una seduta della giunta comunale di Ozzano, in provincia di Bologna, è stata presa una curiosa decisione.

In altre parole una via del comune di Ozzano avrà il privilegio di essere intitolata all’indimenticabile Freddie Mercury. Più precisamente sarà una strada che partirà da Ozzano e che arriverà lungo la via Emilia.

Una via per Freddie Mercury: le parole di chi ha deciso

Nello specifico il sindaco di comune, Luca Lelli ha detto:

“Nella scelta dei nominativi a cui intitolare queste nuove strade, la giunta comunale ha tenuto fede ad alcuni principi che sono innanzitutto i valori che le persone scelte hanno rappresentato e portato avanti come nel caso di Altiero Spinelli e Guido Rossa, il rispetto dell’identità culturale, sociale e civile della nostra comunità locale, come nel caso di Eleftherios Zarpas e l’apertura verso l’esterno rappresentato dal personaggio di Freddie Mercury la cui fama è mondiale”.

Per concludere è importante dire che già in Toscana dal 2014, precisamente a Grosseto, è presente una via che ricorda il frontman dei Queen.

In definitiva, l’augurio è che tutto questi porti a un maggiore interesse nei confronti della musica in generale ma non solo.

Ancora più importante è che venga data particolare rilevanza a tutti quei gruppi e quei personaggi che hanno contribuito ad arricchire la cultura in senso più ampio.

Fonte: Musica