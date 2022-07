Zaia soddisfatto per sigla contratto preliminare cessione Acc a Sest

VENEZIA – Zaia è soddisfatto per la sigla del contratto preliminare di cessione dell’Acc alla Sest. Proprio così. Ecco le parole del Presidente della Regione Veneto: “Sono particolarmente contento della notizia di questo accordo che permetterà di sviluppare un nuovo progetto industriale per il sito di Trichiana e di garantire un futuro a 150 lavoratori. La Regione del Veneto ha seguito l’evolversi dell’intera crisi e continuerà a monitorare gli sviluppi anche sostenendo i lavoratori in esubero. Siamo certi che la sigla di oggi porterà ad un progetto di rilancio a vantaggio dell’intero territorio bellunese”.

Dunque Zaia ha commentato positivamente la notizia della sottoscrizione del contratto preliminare di cessione dell’azienda Italia Wanbao ACC di Borgo Valbelluna (BL) alla Sest (Gruppo LU-VE), avvenuta oggi a Mel, aggiungendo quanto segue: “Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contributo ad individuare una soluzione industriale a questa crisi complessa: dagli imprenditori del gruppo LU-VE all’amministrazione straordinaria, dalle organizzazioni sindacali al Ministero dello Sviluppo Economico fino ad arrivare ai nostri tecnici dell’Unità di Crisi Aziendali che, insieme al nostro Assessore hanno seguito passo passo la vicenda fino alla sua positiva risoluzione”, ha infine concluso il governatore Luca Zaia.