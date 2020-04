VENEZIA – Zaia dice la sua sulla chiusura delle scuole: il governatore del Veneto, infatti, è intervenuto sull’argomento caldo di queste ore, relativamente al quale si è anche espressa in mattinata la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, rilasciando anche un’intervista al Corriere della Sera.

Come riporta l’Ansa, il governatore Zaia ha affermato quanto segue:

“Secondo me è un errore chiudere le scuole. Il sistema dell’istruzione a distanza che è stato messo in piedi grazie al mondo digitale è comunque una realtà”.

Zaia dice la sua sulla chiusura delle scuole

Dunque, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sembra riconoscere una sua dignità alla didattica a distanza, ma ribadisce comunque che le scuole dovrebbero riaprire. Tuttavia Zaia ha poi precisato:

“Se dipendesse da me, riaprirei tutto il 4 maggio con gradualità e senso di responsabilità”.

Inoltre, commentando il piano studiato dal ministro Stefano Patuanelli sulle misure per consentire ai lavoratori di svolgere le proprie attività in sicurezza, in vista delle riaperture, Zaia ha dichiarato:

“È il governo che deve fare i provvedimenti, altrimenti avremmo fatto molte cose prima. Non vorrei passasse l’idea, magari anche furbina, di qualcuno che se non si apre è colpa della Regione. È il governo che deve fare il provvedimento. Non sto scaricando colpe, sia chiaro. Bisogna che venga fatto un Dpcm per far aprire prima”.

Infine Zaia ha spiegato che, con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Veneto sta pensando a “una proposta di soggiorno che sia sostenibile” per i turisti, ma “che non sia quella dei box in plexiglass”.