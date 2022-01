ROMA – Zaia interviene sul Quirinale: “I nomi proposti sono di area ma di qualita’, andiamo avanti step by step. Bisognerebbe fare veloce, ma i tempi sono rallentati anche dal Covid. Fuga in avanti? No, il centrodestra presenta nomi di qualita’. Detti per essere bruciati? Io sono stato eletto tre volte e non mi hanno mai bruciato il nome”.

Queste le parole del presidente della Regione Veneto al termine della seconda giornata di votazioni per il Colle.

Zaia sul Quirinale: “Avanti step by step, i nomi proposti sono di qualità”

Intanto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha citato Mao dopo aver votato per eleggere il presidente della Repubblica: “Le schede bianche di ieri sono un segnale di dialogo. In tutti i modi anche una lunga marcia comincia con un passo e questo e’ un passo”.

Poi Toti ha aggiunto: “Occorre un patto per garantire continuita’ di governo in un momento difficile come l’attuale che ci consenta di uscire dall’emergenza della pandemia, salvaguardare la sanita’, la scuola e rilanciare economia e lavoro per dimostrare che siamo un grande Paese”.

