Zuppa di ceci e castagne: i profumi e i sapori dell’ autunno a tavola

Zuppa di ceci e castagne, un piatto ricco ed intenso che anticipa l’arrivo dell’autunno. Con il finire dell’estate e delle temperature elevate iniziano ad arrivare i mesi più freddi. Anche l’alimentazione varia e il nostro corpo ha bisogno di piatti più sostanziosi e calorici. Nelle cucine , si iniziano a preparare pietanze a base di legumi, minestroni con erbe e anche la frutta secca , con i suoi profumi ed odori ci fa calare nelle atmosfere invernali. Il calore della tavola e della famiglia si ritrova intorno a piatti fumanti, come brodi, risotti e zuppe di ogni genere. L’abbinamento di ceci e castagne vanta numerose ricette e preparazioni lungo tutto lo stivale. Dall’Umbria, alle Marche , sino all’Abbruzzo è considerato un piatto contadino ma al contempo gustoso e familiare.

Zuppa di ceci e castagne: procedimento e ricetta

Gli ingredienti per la nostra ricetta ( per 4 persone durata di 20 minuti per realizzarla) sono : 300 gr di ceci secchi, 2 foglio di alloro, acqua 1,2 l, Olio extravergine di oliva, Aglio 2 spicchi, Castagne 700 gr, Semi di finocchio, Sale fino, Pepe nero, Rosmarino. Come primo procedimento metteremo in ammollo per 24 ore i ceci. Successivamente bisogna sciacquarli e pulirli accuratamente. La lessatura va fatta con 1,2 litri di acqua per circa un ora. Nel frattempo inizieremo a lavare le castagne e le metteremo in una pentola con acqua fredda, insieme all’alloro e ai semi di finocchietto. In seguito li andremo a cuocere e a bollire per circa 35-40 minuti. Insieme alle castagne, avremo bollito anche i ceci . Giunti a cottura spegneremo il fuoco e li faremo saltare leggermente in padella. Una volta dedicato il nostro tempo alle cotture , andremo a sbucciare le castagne. La polpa del frutto andrà raccolta e messa in una ciotola. Prenderemo poi , uno spicchio d’aglio e lo affetteremo in maniera sottile. Soffriggere tutto insieme ad un filo d’olio. Insieme all’aglio aggiungere la polpa delle castagne e amalgamare il composto. Aromatizzare con un rametto di rosmarino. Salare e pepare e cuocere per 15 minuti. Quando sarà finita la nostra cottura le castagne saranno diluite in parte. Se si vuole insaporire maggiormente possiamo aggiungere del pepe macinato. Il nostro piatto autunnale è pronto per la tavola ricco di gusto e profumi ottombrini.