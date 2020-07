Si è conclusa anche questa 37^ giornata di Serie A, con la maggior parte delle gare disputatosi nella giornata del mercoledì. Tra le partite di ieri spicca sicuramente la vittoria del Lecce contro l’Udinese e la bruttissima sconfitta del Genoa 5-0 contro il Sassuolo in ottica salvezza. Un successo molto importante anche quello della Roma 2-3 contro il Torino, decisiva per l’aritmetica qualificazione dei giallorossi alla prossima fase a gironi dell’Europa League.

37^ giornata Serie A, le gare delle 19 e 30

Il mercoledì di questa 37′ giornata di Serie A si è aperto con ben cinque gare alle ore 19 e 30, con sfide piuttosto importanti nelle zone basse della classifica. Risulta davvero clamorosa in tal senso la sconfitta del Genoa 5-0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Un vero e proprio show quello dei neroverdi, trascinati da un super Berardi, autore di 1 gol e ben 3 assist. Il Lecce ne approfitta alla grande dello scivolone dei rossoblù e va a vincere alla Dacia Arena di Udine. La sbloccano inizialmente i friulani con un colpo di testa di Samir, venendo poi raggiunti a fine primo tempo da un rigore di Mancosu e superati proprio nel finale da una rete di Lapadula. I pugliesi dunque si giocheranno le ultime chance di salvezza all’ultima giornata, impegnati in casa contro il Parma.

E’ molto serrata anche la corsa al secondo posto, con una Lazio vincente 2-0 all’Olimpico contro il Brescia, gara nella quale c’è da segnalare l’ennesima rete di Immobile. Una vittoria invece molto roboante ma rivelatosi inutile in ottica 5′ posto per il Milan, visto il successo in tarda serata della Roma contro il Torino. I rossoneri sono riusciti comunque a mettersi in mostra con un 1-4 in trasferta contro la Sampdoria, trascinati dall’immortale Ibrahimovic, autore di ben 2 gol e 1 assist. Grande successo anche per l‘Hellas Verona al Bentegodi 3-0 contro la SPAL, con un Samuel Di Carmine in grande spolvero.

Il riepilogo delle partite delle 21 e 30

Nelle gare delle 21 e 30 di questa 31^ giornata di Serie A, spicca sicuramente il successo della Roma 2-3 in trasferta contro il Torino. Una gara nella quale si è rivelato particolarmente decisivo Edin Dzeko, autore del gol del momentaneo 1-1 ed in seguito è riuscito a procurarsi anche un calcio di rigore. Dal dischetto non ha sbagliato Diawara, trovando il primo gol in giallorosso. La Fiorentina si scatena invece e rifila un secco 4-0 al Bologna, trascinata da una super tripletta di Federico Chiesa. La vera grande sorpresa è arrivata sicuramente da Cagliari, con gli uomini di Zenga vincenti 2-0 contro la Juventus, decisivi i gol del giovane Gagliano e del Cholito Simeone.