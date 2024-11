Agresti: “L’arbitro ha danneggiato il Cagliari e dovrebbe stare a casa due mesi. Il laziale simula, la seconda ammonizione di Mina è…”

Ieri sera allo stadio “Olimpico” la Lazio ha sconfitto il Cagliari per 2-1, grazie al rigore di Zaccagni al 76′, fallo che la squadra sarda ha contestato insieme alle due espulsioni di Mina e Adopo.

Riguardo il rosso al difensore colombiano, è stato molto critico il giornalista e vice direttore della “Gazzetta dello Sport”, Stefano Agresti. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Stefano Agresti, le sue parole sull’espulsione di Yarri Mina

Ieri l’arbitro ha danneggiato il Cagliari; io ho una certezza che la seconda ammonizione di Mina non sta nè in cielo nè in terra e in un mondo normale l’arbitro sta a casa due mesi perchè lui ha le spalle voltate all’azione, vede il laziale per terra, che fa quello che fanno tutti i calciatori di oggi, cioè viene sfiorato e si butta a terra come se fosse colpito da un pugno e senza sapere cosa è successo espelle un calciatore. Il fallo da ultimo uomo nel primo tempo è discutibile ed è tutta da vedere e comunque anche se fosse, non è che poi puoi dargli un rigore contro e due espulsioni, è una cosa che non si fa. Il laziale simula di essere stato colpito in maniera violenta come fanno tutti e si rotolo a terra come se fosse stato abbattuto da un pugno.

