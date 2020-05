C’è il via libera, gli allenamenti di gruppo in Serie A dovevano ripartire nella giornata di lunedì e invece riprenderanno solo in quella di mercoledì. Decisione annunciata quest’oggi dal Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dopo l’iniziale stop di inizio settimana. Il nostro campionato dunque si avvicina sempre più alla ripartenza, nonostante sia arrivata nella giornata di ieri anche l’ufficialità del blocco delle competizioni fino al 14 giugno. Il comunicato non ha comunque lasciato preoccupazioni nel mondo del calcio, visto il buon andamento della scala dei contagi e la volontà comune di voler ripartire.

Allenamenti Serie A: c’è il via libera grazie al protocollo di sicurezza

Il Ministro dello Sport ha dato dunque l’ok alla ripresa degli allenamenti di gruppo, rassicurando anche sulla possibilità di poter ripartire il 13 giugno con il campionato. Una ripartenza tuttavia legata ad un protocollo ben specifico, a tutela della salute dei calciatori e all’andamento dei contagi in Italia. Con ben due tamponi previsti nelle prime 24 ore di allenamento e a seguire uno ogni 4 giorni. Mentre i test sierologici verranno fatti precisamente ogni 14 giorni, come rilevato da ilmessaggero.it. Un impegno decisamente importante dunque, a cui i club della massima serie hanno deciso quindi di aderire.

Serie A, Spadafora annuncia un importante riunione

Vincenzo Spadafora ai microfoni di Sky Sport, ha anche annunciato un importante riunione, programmata per giovedì 28 maggio. Incontro al quale saranno presenti anche il presidente della FIGC Gravina e quello della Lega Serie A Del Pino. E come rivelato dallo stesso Ministro, sarà decisivo per il futuro del nostro campionato. Con la volontà unilaterale di voler ripartire per terminare, arrivando ad un accordo definitivo per il protocollo di sicurezza. Un altro importante incontro come vi avevamo raccontato, ci sarà nella giornata di mercoledì e vedrà di fronte il Premier Conte con i vari organi federali. Il calcio italiano dunque attende, ma finalmente qualcosa sembra essersi sbloccato, con la Serie A forse mai così vicina alla ripartenza.

Fonte immagine: https://www.giallorossi.net/la-serie-a-ai-playoff-e-scontro-sui-tamponi/