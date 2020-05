Sei un giovane imprenditore e desideri ampliare le tue competenze nel campo dell’e-commerce segui corsi online? Oppure possiedi già un e-shop ma stai cercando un corso di gestione online per imparare tutti i “trucchi del mestiere”? Qualunque sia la tua motivazione sappi che oggi hai la possibilità di trovare online tantissimi corsi di gestione e-commerce facili da seguire comodamente da casa, con la massima flessibilità. Ecco alcuni esempi di corsi gratuiti online che potrebbero far decollare il tuo business.

Corsi di e-commerce Udemy

Tra le piattaforme di e-learning più prestigiose spicca Udemy, caratterizzata da numerosissimi corsi online dedicati all’e-commerce. I suoi corsi, oltre ad essere tradotti in tantissime lingue, tra cui l’italiano, sono caratterizzati da video che consentono l’utilizzo dei sottotitoli.

Oltre ad un vastissimo numero di corsi online dedicati al design, alle lingue straniere e alla fotografia, Udemy propone dei corsi di marketing rilasciati da docenti certificati e insegnanti esperti in e-commerce. La maggior parte dei corsi online rilasciati da questa piattaforma sono a pagamento, tuttavia essi sono spesso caratterizzati da offerte lancio decisamente convenienti.

Realizzati per principianti, così come per esperti del settore vendite online, attraverso i corsi di e-commerce rilasciati da Udemy potrai imparare a costruire un e-shop partendo da zero, utilizzando WordPress e Shopify, oppure potrai creare una campagna SEO mirata ed efficace.

Corsi di e-commerce Coursera

Coursera è una piattaforma e-learning fondata da docenti di informatica dell’Università di Stanford. Pur essendo completamente in inglese, questa popolarissima piattaforma permette di utilizzare dei filtri per selezionare facilmente solo quelle videolezioni in lingua italiana, o comunque dotate dall’opzione sottotitoli in italiano. Trovare dei corsi completamente gratis su Coursera non è sempre facile, anche perché essi sono gestiti da insegnanti e università tra le più prestigiose al mondo.

Tuttavia Coursera offre a tutti i suoi studenti la possibilità di ottenere delle certificazioni. Inoltre, tutti gli studenti che dichiarano di non possedere un reddito potranno accedere gratuitamente e senza spese aggiuntive a diversificati corsi di marketing online, pricing strategy e tantissimo altro ancora. Gli studenti di Coursera, inoltre, avranno modo di entrare a far parte di una vera e propria community in cui confrontarsi, esprimere idee, dubbi e opinioni. Coloro che vantano una certa padronanza dell’inglese saranno avvantaggiati.

Corsi di e-commerce Ninja Academy

Questa piattaforma di e-learning è interamente specializzata nei corsi online dedicati alle nuove tecnologie. Attraverso la sua interfaccia intuitiva e completamente in italiano, troverai numerosissimi corsi di web marketing. Questi potranno essere selezionati in base alla specializzazione interessata. Per trovare immediatamente il corso più adatto al tuo business, su Ninja Academy potrai infatti usufruire di un pratico filtro in cui sono riportate categorie quali Social Media, Digital, Content Marketing, E-commerce, SEO e diversi altre.

Per iniziare subito il tuo corso su Ninja Academy non dovrai fare altro che registrarti inserendo i dati richiesti e scegliere il corso di marketing online più consono al tuo business. I posti per seguire in diretta le lezioni sono limitati, tuttavia, coloro che non hanno accesso alle dirette potranno recuperare le sessioni attraverso la modalità “on demand” selezionabile dall’Area Utente.

Ma quali sono i corsi di e-commerce più popolari?

I corsi di specializzazione online dedicati al marketing online sono numerosissimi. Per trovare quello più adatto alle tue esigenze basterà individuare quelli che sono i tuoi obiettivi. Se per esempio hai appena avviato il tuo shop online potresti aver bisogno di sviluppare conoscenze analitiche più tecniche e mirate. Se invece stai cercando dei corsi online utili per il tuo business già avviato, allora potrai scegliere un corso su come sfruttare i social network per incrementare le vendite. Ma non è finita qui! Infatti, a prescindere da quello che è il tuo livello di conoscenza iniziale, potrai sempre decidere di iscriverti ad un corso di:

Commercio e finanza : soprattutto se sei alle prime armi con il mondo dell’e-commerce, potresti iscriverti a corsi che ti aiutino a comprendere meglio gli aspetti specifici del business online, come la pianificazione di nuovi prodotti, le strategie di prezzo, ecc.

: soprattutto se sei alle prime armi con il mondo dell’e-commerce, potresti iscriverti a corsi che ti aiutino a comprendere meglio gli aspetti specifici del business online, come la pianificazione di nuovi prodotti, le strategie di prezzo, ecc. Contabilità aziendale : un corso di contabilità aziendale potrà essere utile per scoprire i nuovi metodi di gestione per il digital business.

: un corso di contabilità aziendale potrà essere utile per scoprire i nuovi metodi di gestione per il digital business. Content strategy : per imparare come realizzare contenuti non solo informativi e accattivanti ma anche strategici, sfruttando testi in ottica SEO e Storytelling.

: per imparare come realizzare contenuti non solo informativi e accattivanti ma anche strategici, sfruttando testi in ottica SEO e Storytelling. Lingue straniere : per consentirti di lanciare il tuo business verso un mercato globale potrai decidere di perfezionare il tuo inglese, così da poter comunicare e capire meglio i tuoi clienti internazionali.

: per consentirti di lanciare il tuo business verso un mercato globale potrai decidere di perfezionare il tuo inglese, così da poter comunicare e capire meglio i tuoi clienti internazionali. E-commerce manager: per imparare a lanciare, sviluppare e gestire shop online capaci di aumentare il giro d’affari attraverso il web, in qualsiasi settore merceologico.