Annunciati i ratings di Fifa 21, al top i soliti Messi e Cristiano Ronaldo

Nella giornata giovedì sono stati annunciati i ratings stagionali di Fifa 21, videogioco di calcio in uscita il prossimo 6 ottobre. Il prodotto targato EA Sports sarà acquistabile per le piattaforme Xbox One, Playstation 4 e PC e sarà utilizzabile anche sulle console new generations in arrivo a fine anno.

Annunciati i ratings di Fifa 21, tutti i dettagli

La EA Sports ha annunciato dunque i rating ufficiali di Fifa 21, relativi ai migliori 100 giocatori presenti all’interno del gioco. In pole position troviamo quest’anno il fuoriclasse del Barcellona Lionel Messi, con un 93 di overall. Subito dopo invece lo juventino Cristiano Ronaldo a 92 e a seguire Lewandowski del Bayern Monaco con 91. L’uomo copertina Kylian Mbappè è stato invece posizionato solamente all’ottavo posto e passerà da 89 a 90 di valutazione. Per trovare un altro giocatore di Serie A in questa top 100, dobbiamo arrivare alla posizione 24, dove troviamo Paulo Dybala con un 88 di overall.

Anche lui attaccante della Juventus, club di cui vi ricordiamo non saranno presenti ne logo, ne stadio e ne divise ufficiali, vista l’esclusiva concessa a PES a partire dalla scorsa stagione. Ci saranno però regolarmente i giocatori reali, con tanto di volti e valutazioni aggiornate, mentre il nome del club sarà anche quest’anno Piemonte Calcio. Il miglior giocatore italiano utilizzabile nel gioco corrisponde invece al nome di Ciro Immobile, reduce da un’annata da record con la Lazio e condita da un riconoscimento importante come la Scarpa d’Oro. Vi segnaliamo anche la presenza in Top 100 di un giocatore dell’Atalanta e stiamo parlando d’El Papu Gomez, valutato dalla EA Sports con un overall addirittura di 86.

Lukaku si scaglia di nuovo contro la EA Sports

Sono stati annunciati i ratings ufficiali di Fifa 21, ma Lukaku non si è detto per niente soddisfatto del suo 85. Queste le sue lamentele contro la EA Sports: “Siamo onesti, Fifa rovina i valori così noi giocatori ci lamentiamo e gli facciamo pubblicità. Non ci sto. So cosa faccio“. Il centravanti dell’Inter non è di certo nuovo a polemiche con Fifa, dopo le discussioni di un anno fa inerenti alla sua velocità.

