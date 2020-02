Anticipo gara Lotito dice no all’Atalanta di Percassi

Con l’avanzare dell’epidemia legata al coronavirus, in Italia e nella Serie A è arrivato parecchio scompiglio. Nello scorso turno di campionato infatti, alcune partite sono state rimandate a marzo, mentre nell’attuale turno, altre si giocheranno a porte chiuse, compreso il big match di giornata tra Juventus e Inter. Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, ha fatto a Claudio Lotito e alla Lega Calcio di Serie A, una richiesta per poter anticipare la sfida in programma il prossimo sabato 7 marzo tra Atalanta e Lazio. Il presidente Lotito dice no all’Atalanta di Percassi, rifiutando lo spostamento.

Lotito dice no all’Atalanta

La richiesta del presidente dell’Atalanta era semplice: in vista dell’impegno europeo contro il Valencia per la gara di ritorno della Champions League, avrebbe voluto anticipare al venerdi 6 marzo la sfida contro i laziali di Claudio Lotito. La motivazione era quella di avere a disposizione, come Juventus e Inter, un giorno in più di riposo prima dell’impegno europeo contro il Valencia. Sfida che potrebbe stabilire un nuovo record per l’Atalanta. Dopo il risultato dell’andata infatti, la squadra di Percassi potrebbe raggiungere lo storico traguardo dei quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie. La Lega ha subito accolto la decisione del club bergamasco. Lasciando però la decisione finale a Lotito: per spostare la gara infatti, sarebbero servito il consenso di entrambi i presidenti.

La risposta

Claudio Lotito però, si è subito dimostrato sfavorevole alla proposta avanzata dal suo rivale, rifiutando con un secco “no” lo spostamento del match. Ad oggi infatti, salvo straordinari ripensamenti del presidente biancoceleste, Atalanta-Lazio rimane in programma per il prossimo sabato, con grande rammarico dei padroni di casa. La Lazio invece, eliminata dall’Europa League nella fase a gironi, giocherà solamente sabato contro il Bologna. Dopo di che, i ragazzi di Simone Inzaghi non avranno altro a cui pensare se non alla sfida contro i bergamaschi. Per ora dunque, Lotito dice no all’Atalanta di Percassi.