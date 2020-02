Dopo la vittoria contro il Genoa in trasferta, i tifosi della Lazio sono pronti a riempire l’Olimpico per la sfida contro il Bologna, nonostante la diffusione dell’epidemia dovuta al Coronavirus che continua ad avanzare. I tifosi biancocelesti infatti, già qualche giorno fa avevano in poche ore terminato i biglietti messi a disposizione. I settori della Curva Nord e dei due distinti adiacenti alla curva, sono andati esauriti in pochissime ore, addirittura si parla di minuti. Per questo la società, ha deciso: per Lazio-Bologna: nuovi biglietti in vendita.

Terminati in pochissimo tempo i tagliandi a disposizione, la società è intervenuta nelle ultime ore sulla questione. Queste le parole di Canigiani: “Lazio-Bologna si giocherà a porte aperte, salvo diverse comunicazioni. Abbiamo superato la quota delle 35 mila presenze, raggiungeremo molto probabilmente i 40. Per quanto riguarda l’apertura della Curva Sud, dipenderà dalla vendita nei Distinti Sud-Est. Per ora rimangono ancora mille tagliandi disponibili:se andrà esaurito entro oggi, la Curva Maestrelli verrà aperta. Ricordo infine le promozioni per gli Under 14, che possono entrare gratis con un adulto con biglietto intero, e per i clienti Sky Extra. Presente ovviamente anche il servizio del BusInsieme”.

Out Acerbi

Nel frattempo è arrivato anche l’esito degli esami a cui si era sottoposto nella giornata di ieri Francesco Acerbi. Per il difensore laziale si parla di uno stop di ben quindici giorni: è quindi ufficialmente out per la partita di questo sabato contro il Bologna, mentre al momento rimane ancora a rischio per la gara contro l’Atalanta. Per ora al suo posto ci sarà ancora Vavro, ma Inzaghi spera di recuperarlo in tempo per la delicata sfida contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Vincere a Bergamo vorrebbe dire fare un altro grande passo verso lo scudetto, un sogno sempre più tangibile.

