Barù abbandona la Tv? Le dichiarazioni

Barù abbandona la Tv dopo l’ultima esperienza al Grande Fratello Vip 6? Il concorrente è riuscito ad arrivare fino alla finale, nonostante sia entrato nel reality solo da alcuni mesi a differenza di altri coinquilini che erano presenti fin dall’inizio del programma. Quando i riflettori del programma si sono spenti, i concorrenti sono ritornati alle loro vite. Alcuni hanno deciso di continuare nel mondo dello spettacolo, altri no.

L’ex gieffino in questo caso, nel corso di un’intervista a Italia a tavola, ha annunciato di aprire un ristorante temporary a Milano. L’apertura è prevista dal 10 maggio al 30 luglio. Al riguardo ha dichiarato: “Sin da piccolo questo mondo è stata la mia grande passione. Ricordo che volevo provare, volevo guardare, volevo assaggiare. La mia famiglia ha sempre avuto un’azienda agricola e gran parte di quello che arrivava sulle nostre tavole era di produzione nostra, dagli ortaggi alla carne, tutto fresco. Non sono un cuoco, non sono uno chef, non sono un enologo. Sono solo un comunicatore del buongusto”.

Barù abbandona la Tv? Le parole

Barù ha poi aggiunto al riguardo del ristorante: “Sarà semplice, con tanto spazio all’aperto, a contatto con la natura nonostante la città”. Non resta quindi che attendere il mese di maggio per scoprire come si evolverà questa nuova avventura dell’ex gieffino, nel mondo della ristorazione. Al momento, inoltre, se continua a gonfie vele la carriera lavorativa di Barù, non si è a conoscenze di nuove news sul rapporto sentimentale con Jessica. Tra i due all’interno della casa è nato un bel rapporto, ma diverse volte, lo stesso concorrente ha sempre specificato che non era pronto per intraprendere una relazione e non era quello che stava cercando in quel momento. Da qui a maggio, cambierà qualcosa nel cuore di Barù per la Princess Jessica? Lo scopriremo, solo continuando a seguire la vicenda dei due ex gieffini.