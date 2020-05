Belen e Stefano sarebbero nuovamente in crisi. Il loro ritorno di fiamma è andato in scena circa un anno fa, ma ora sembra tornare l’ombra della crisi sulla coppia. Il settimanale Chi ha messo in evidenza come la lontananza tra i due non sia dettata solo da motivi di lavoro. Secondo l’indiscrezione del settimanale, si sarebbe fatto vivo nuovamente Andrea Iannone. Il pilota della MotoGp, dopo l’addio con Giulia De Lellis, è stato fotografato nello stesso ristorante di milan dove Belen aveva cenato col fratello. Bisogna però sottolineare che i due protagonisti hanno comunque lasciato il locale in tempi diversi. Belen è andata via insieme al fratello Jeremias, mentre Iannone insieme ad un suo amico. Al momento i due protagonisti non hanno smentito le voci di una nuova possibile crisi.

Non resta quindi che attendere lo scorrere del tempo per comprendere come si evolverà una delle storie d’amore più seguite in Italia. Belen e Stefano si sono veramente lasciati?

Belen e Stefano in crisi? L’incontro con Iannone

Stefano De Martino si trova al momento a Napoli per le prove di Made in Sud, mentre Belen è rimasta in Lombardia. Dai due protagonisti della possibile crisi, non è arrivata nessuna conferma nè smentita. Però agli occhi degli appassionati dei social, non è sfuggito un particolare. Infatti, in tanti hanno notato che nelle foto pubblicate dalla showgirl argentina, sarebbe “sparita” la fede nuziale che indossava dal ritorno con l’ex ballerino di Amici. Per i fans questo sarebbe un segno evidente della rottura tra i due. In ogni caso sull’incontro in ristorante con Iannone, resta da sottolineare il fatto che il pilota è rimasto in ottimi rapporti con il fratello di Belen Jeremias. Non resta quindi che continuare a seguire il gossip, per cercare di capire se questa indiscrezione diventerà molto presto la realtà.