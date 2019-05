BMW M5 Edition 35Years: ecco la novità stupefacente di casa BMW

BMW M5 Edition 35Years: un’auto imperdibile. La BMW M5 è una delle automobili sportive più famose degli ultimi trent’anni. Proprio per questo motivo sarà prodotta un’edizione speciale per festeggiarne i 35 anni.

A stupire è soprattutto il numero di auto che verranno prodotte: solo 350 esemplari in tutto il mondo! Oltre ad un motore potentissimo questa edizione speciale avrà anche altre caratteristiche e optional molto interessanti, che lasceranno senza parole tutti gli appassionati.

Precisamente sarà disponibile da luglio 2019, dunque tra pochissimi mesi. Si tratta di un’automobile davvero straordinaria!

Caratteristiche della nuova automobile tutta da scoprire

Non si possono non elencare alcune delle migliore caratteristiche di questa straordinaria automobile, come per esempio:

motore V8;

tecnologia TwinPower Turbo;

potenza massima di 460 kW / 625 CV e una coppia massima di 750 Nm.

Questa BMW va da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, superando addirittura i 200 km/h in 10, 8 secondi.

Essa oltretutto ha delle particolari caratteristiche che la rendono davvero un pezzo unico da collezione!

Si parla infatti della verniciatura color Frozen Dark Grey, fino ad arrivare ai cerchi in lega da 20 pollici color Graphite Grey, creati in esclusiva per questa automobile.

L’interno è caratterizzato da rifiniture in alluminio adonizzato; il tutto creato appositamente per questo modello.

Quest’automobile è molto agile e sicura in qualsiasi situazione, anche se portata a svolgere prestazioni su strada maggiori o diverse dalle solite.

In verità il principio di base è che “la sospensione deve essere sempre più veloce del motore”, infatti proprio per questo motivo l’automobile ha delle sospensioni sportive e un sistema frenante studiato nei minimi dettagli per garantire massime prestazioni.

Infine con il sistema a trazione integrale intelligente M xDrive è possibile far sì che questa nuova autovettura si muova su strada con un motore in grado di dare il massimo.

La BMW M5 edition 35 Years è molto facile da controllare durante la guida.