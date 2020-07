ROCCARASO – Boccia sottolinea l’importanza della digitalizzazione. Infatti il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, chiudendo i lavori degli Stati generali della montagna a Roccaraso (in Abruzzo), ha detto:

“L’emergenza Covid-19 ha portato nei piccoli Comuni una digitalizzazione forzata in tempi brevissimi. Le attività cardine dei piccoli Comuni come farmacie, scuole, poste e uffici amministrativi hanno dovuto fare uno sforzo incredibile nell’utilizzo di strumenti digitali senza una connettività veloce come succede nelle grande città. L’accesso alla telemedicina, ad esempio, è la dimostrazione come anche il diritto alla salute è strettamente legato allo sviluppo digitale del Paese. Il Governo con la ministra Pisano sta facendo un grande lavoro provando a colmare ritardi endemici”.