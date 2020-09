Bonifazi al Genoa, il difensore è pronto a sbarcare a Pegli

Bonifazi al Genoa, ci siamo. Il difensore centrale della Spal, secondo la Gazzetta dello Sport si trasferirà al Grifone. Ancora da scoprire la formula ma è possibile che il passaggio si concretizzi in prestito. Preziosi dopo i vari Pjaca e Zappacosta, piazza un altro ottimo colpo di mercato. L’obiettivo è non ripetere più stagioni come le ultime due e con questa rosa è possibile che il traguardo possa essere centrato.

Bonifazi al Genoa, ci siamo!

Bonifazi al Genoa è quindi quasi realtà. Il difensore centrale di 26 anni resterà in Serie A dopo essere retrocesso la scorsa stagione con la Spal. I ferraresi lo avevano riscattato pagandolo 11 milioni dal Torino, ma ora la caduta in B ha cambiato i piani. L’ex Under 21 è così pronto ad una nuova avventura alla corte di Rolando Maran. E proprio il tecnico potrebbe aver pesato nella scelta del Grifone.

Il nuovo allenatore del Genoa ha inseguito Bonifazi per molti anni. Già ai tempi del Chievo, quando Kevin era giovanissimo, Maran lo avrebbe voluto allenare. Così come, secondo i rumors, il mister lo avrebbe chiesto a Giulini peer averlo a disposizione nel suo Cagliari. Insomma dopo tanti inseguimenti, sembra proprio arrivato il momento di abbracciarsi. Tra l’altro l’ormai quasi ex Spal sarebbe già pronto per il 3-5-2 avendo quasi sempre giocato nella retroguardia a tre.

Le altre mosse del Grifone

Il calciomercato del Genoa non finisce qui. Preziosi sta per chiudere l’operazione Luca Pellegrini con la Juventus. L’esterno sinistro arriverà a Genova già nelle prossime ore in prestito per continuare il suo percorso di crescita. L’ultimo tassello da aggiungere al Grifone è un centravanti di peso. Destro si è sbloccato con il Crotone ed è apparso in “palla”, ma non basta. Così Faggiano ha sondato il terreno per Caicedo della Lazio. L’attaccante è in uscita dalla rosa di Inzaghi visto che Tare alla fine è riuscito a portare a Roma Muriqi.

Niente Genoa infine per Mario Balotelli. I cuori rossoblu postati da SuperMario sui social qualche giorno fa non erano evidentemente per la squadra genovese. I colloqui avuti ieri con Raiola non hanno portato ad un reale interessamento di Preziosi, che ha chiuso la porta all’approdo dell’ex Inter a Pegli. Fonte copertina: profilo Facebook Kevin Bonifazi